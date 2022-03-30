عاجل.. البرهان: مصر تدعم السودان وقدمت مساعدات قيمة

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، إن السودان ينظر إلى قضية سد النهضة بتفاؤل، معربا عن أمله فى الوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث قريبًا.





وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أكد البرهان، فى مؤتمر صحفى مساء اليوم، "نرجو الوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث قريبًا.. وملتزمون فى السودان بالتنسيق بين الدول المتشاطئة وكل دول الجوار". وأضاف البرهان أن مصر تدعم السودان بكل جهاته وليس جهة دون أخرى، مشيرا إلى أن مصر قدمت مساعدات قيمة لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى والسككى والأمن الزراعى. وشدد البرهان على أنه ليس هناك قيود فى التعامل مع مصر لمعالجة أى فجوة غذائية بسبب الأزمة الراهنة أو أى أزمة مستقبلية، موضحا "نحلم بالتكامل المشترك مع مصر وهناك خطوات فعلية تتم فى هذا الأمر".

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