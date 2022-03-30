زيلينسكى: أطلعت بايدن على الوضع الميدانى وتطورات المفاوضات مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق حظر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على القطاعات الحيوية الروسية شراء البرمجيات الأجنبية اعتبارا من الـ31 من مارس بما يمنع استخدامها فى المجالات الحساسة فى البلاد، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم". كما حظر الرئيس بوتين على الجهات الحكومية اعتبارا من 1 يناير 2025 استخدام البرامج الأجنبية فى البنية التحتية الحساسة فى روسيا. ويندرج تحت مفهوم البنية التحتية الحساسة أنظمة المعلومات وشبكات الاتصالات فى المجالات الحيوية فى القطاعين العام والخاص فى ميادين الرعاية الصحية والصناعة والاتصالات والنقل والطاقة والقطاع المالى والاقتصاد. ومن ناحية أخرى، أعلنت الرئاسة الروسية الكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ناقش مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون آخر مستجدات الأزمة الأوكرانية على خلفية جولة المفاوضات بين الطرفين، وأضافت الرئاسة الروسية، أن فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون بحثا دفع واردات الغاز الروسى لأوروبا بالروبل.

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