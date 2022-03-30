القوات الروسية تنسحب من تشيرنوبل وتوقف القتال بماريوبول

أكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأربعاء، أن القوات الروسية بدأت بالانسحاب من موقع تشيرنوبيل للطاقة النووية، بعد أن سيطرت على المحطة في 24 فبراير.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: "لقد بدأوا تغيير تمركزهم في منطقة تشيرنوبيل، لقد غادروا وابتعدوا عن منشأة تشيرنوبيل باتجاه بيلاروسيا".
وأضاف: "نعتقد أنهم يغادرون، لا يمكنني القول إنهم غادروا جميعا".
وقف إطلاق النار في ماريوبول
ومن جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأربعاء، عن وقف لإطلاق النار ابتداء من الساعة 10:00 من صباح الخميس، في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة، من أجل إجلاء المدنيين.
وقالت الوزارة إن هذا الإجراء من شأنه أن يسمح بفتح ممر إنساني إلى مدينة زابوروجيا الأوكرانية.
وأضافت في بيان: "لكي تنجح هذه العملية الإنسانية، نقترح تنفيذها بمشاركة مباشرة من ممثلي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر".
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