نساء برشلونة يسحقن نساء ريال مدريد بخماسية.. وحضور "تاريخي"

شهدت مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات حضورا جماهيريا قياسيا في مباراة كرة قدم نسائية، تفوقت على العديد من مباريات كرة القدم للرجال.

وبلغ الحضور الجماهيري 91 ألفا و553 مشجعا، خلال فوز برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 5-2 على ملعب كامب نو الأربعاء. وتأهلت سيدات برشلونة إلى نصف نهائي المسابقة الأوروبية، بعد الفوز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 8-3 على سيدات "الملكي". وتجاوز عدد الحضور الجماهيري الرقم القياسي السابق لمباراة سيدات في نهائي كأس العالم 1999 بين الولايات المتحدة المضيفة والصين على ملعب "روز بول" في كاليفورنيا، والتي حضر فيها 90 ألفا و185 مشجعا في المدرجات.

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