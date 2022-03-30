موعد نزول إيداع “معونة الملك سلمان” رمضان 1443 الأهلية شرط استحقاق لمستفيدي الضمان sbis.hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة موعد نزول إيداع معونة الملك سلمان رمضان 1443 وهي المكرمة الملكية التي يأمر بها خادم الحرمين وفق شرط الأهلية لاستحقاق إعانة سلمان لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور والقديم، وذلك حسب ما صرح به مصدر مسئول بالموارد البشرية، حيث شرح بوجوب قبل الأهلية للتأهل لصرف ونزول إعانة خادم الحرمين الشرفين” الملك سلمان بن عبد العزيز في الحساب البنكي للمقبولين أهليتهم، لذلك يحرص مستفيدي الضمان الاجتماعي على تحديث البيانات الخاصة بهم قبل الإعلان عن موعد نزول وصرف إيداع مكرمة رمضان التي سيُعلن عنها الملك سلمان خلال أيام وربما ساعات، أما عن المستحقين لصرف مكرمة ومعونة الملك سلمان، فجميع من تم تسجليهم وقبول أهلية استحقاقهم في برامج الضمان الاجتماعي سيكونون مشمولين بصرف تلك المعونة الرمضانية.

المكرمة الملكية في رمضان شروط وأحكام “معونة الملك سلمان” لمستفيدي الضمان sbis.hrsd.gov.sa

وتجدر الإشارة إلى أن المستفيدين من إعانة رمضان التي سيقوم الملك سلمان بإصدار أمر ملكي بشأنها بيانهم كالتالي:

من قام بالتسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية في برنامج نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد وتم قبول تأهله.

مستحقي الضمان الاجتماعي القديم المستوفين لشروط أهلية الاستحقاق.

مستفيدي برنامج التأهيل الشامل.

غيرهم من مستحقي برامج الضمان الاجتماعي الأخرى.

الأهلية شرط استحقاق موعد نزول إيداع “معونة الملك سلمان” رمضان 1443

ومن الجدير بالذكر أن مستفيدي الضمان الاجتماعي من الأسر السعودية الأشد حاجة يأملون أن تكون معونة رمضان لهذا العام بمبالغ إضافية أكبر من الأعوام السابقة، وذلك نظرا للظروف المعيشية الحالية للكثير من الأسر التي أجهدتها موجة الغلاء وارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية، كما يأمل مستفيدي الضمان أن تشمل تلك الإعانة جميع مشتركي ومستفيدي برامج الضمان المختلفة، وزيادة أعداد المستفيدين في رمضان لهذا العام بالمقارنة بالأعوام السابقة.

موعد نزول معونة مكرمة الملك سلمان الملكية في رمضان 1443

تأمل جميع الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي المطور أن يتم تعجيل موعد تاريخ نزول وصرف إيداع إعانة مكرمة الملك سلمان في رمضان لهذا العام 1443، ولا يتم الانتظار كالعام الماضي الذي تم فيه نزول مكرمة الملك سلمان في اليوم الثامن من رمضان الماضي 1442، وذلك حتى تتمكن تلك الأسر من تدبير حاجياتها الرمضانية قبل حلول الشهر لكريم.

“معونة الملك سلمان” لمستفيدي الضمان sbis.hrsd.gov.sa الموارد البشرية

ويجب أن ننوه إلى أن رمضان في العام الماضي قد تم الإعلان عن صدور الأمر الملكي بإيداع معونة رمضان يوم 8 من شهر رمضان الكريم، أما عن المبلغ الذي تم تخصيصه في العام الماضي كمعونة رمضانية، فقد تم تخصيص 1.9 مليار ريال لتلك المكرمة التي أمر بها خادم الحرمين “الملك سلمان بن عبد العزيز، وتم نشر معونة الملك سلمان على “واس” وكالة الأنباء السعودية، حيث تم صرف مكرمة سلمان في العام الماضي وفق التالي:

صرف مبلغ 1000 ريال سعودي لكل عائل أسرة.

يُخصص لكل تابع مبلع مقداره 500 ريال سعودي.

المعونة الرمضانية تم تخصيصها من غير حساب أموال الزكاة.

رابط تحديث البيانات للضمان الاجتماعي المطور لصرف معونة رمضان 1443

الدخول على رابط الضمان المطور الجديد. اختيار رابط تحديث البيانات عبر نفاذ. القيام بتحديث البيانات وتسجيل البيانات الجديدة ورقم هاتفك الجوال ورقم الإيبان البنكي. الموافقة على شروط الاستحقاق الجديدة. التأكد من صحة المعلومات والبيانات التي قمت بإدخالها قبل الخروج.

رقم هاتف الضمان الاجتماعي المجاني الموحد “خدمة عملاء الضمان”

اتصال مباشر على رقم خدمة العملاء:19911.

صندوق بريد 12484.

رقم وزارة الموارد البشرية الموحد 11157.

إرسال طلب على البريد الإلكتروني [email protected] ويتم الرد بعد حوالي خمسة أيام.

هذا بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الخيرية لأصحاب الأيادي البيضاء، والتي يتزايد نشاطها الخيري في شهر رمضان الكريم، حيث تقوم تلك المؤسسات بتقديم المساعدات والإعانات المالية والعينية على اختلاف أنواعها، ومن أشهر تلك المؤسسات ما يلي:

ومع اقتراب شهر رمضان المُعظم يتزايد الاستعلام عن موعد نزول معونة الملك سلمان الرمضانية، ومتى سيتم صدور الأمر الملكي لخادم الحرمين بتخصيص المبلغ الذي سيتم توزيعة كإعانة في رمضان على مستفيدي ومستحقي برامج الضمان الاجتماعي، ومن هي الفئات المستفيدة والمشمولة وفق شروط استحقاق مكرمة الملك سلمان، ويأتي الشهر الكريم والعديد من الأسر السعودية تعاني من تدبير حياتها المعيشية، بسبب التضخم وارتفاع أسعار جميع السلع الضرورية والأساسية، لهذا السبب من المتوقع زيادة قيمة ما سيتم تخصيصه للعائل والتابع هذا العام من معونة رمضان لخادم الحرمين الشريفين”.