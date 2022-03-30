رابط تمويل سلفة الشخصي الذي يصل إلى 5000 ريال في أسرع وقت بدون تحويل الراتب

تمويل سلفة الشخصي ، هو من أهم برامج التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية والتي تعتمد على التقنية المالية ( (Fintech، والتي تعتبر أسهل وأسرع وأوفر في الوقت عند التقديم على التمويل، ويستطيع أي مواطن سعودي الحصول على قيمة قرض منصة سلفة في أي وقت وفي أي مكان متواجد فيه سواء كان موجود في المنزل أو المكتب، أو القرية أو المدينة داخل المملكة العربية السعودية، دون الحاجة إلى الذهاب لمقر المنصة، والمنصة معتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي، كما أن التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويستطيع الشخص المتقدم أن يستخدم هذا القرض في تسديد الديون، أو القيام بإصلاحات داخل المنزل، أو تسديد مصاريف التعليم للأبناء، أو في إصلاح السيارة، أو الذهاب لقضاء الإجازة، أو شراء الضروريات، ويستخدم هذا التمويل في أي شيء طارئ يتعرض له أي شخص، والحصول على الأموال اللازمة في أسرع وقت عند الحاجة، وهذا يعمل على تحقيق الاستقرار المالي، والتمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب.

مزايا تمويل سلفة الشخصي

هناك العديد من المزايا التي يحققها هذا التمويل وهى كما يلي:-

قروض منصة سلفة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. تتيح المنصة الحصول على قيمة التمويل والتسديد على فترات سهلة ومجدولة. هامش الربح الذي تحصل علية المنصة بسيط وتنافسي. يتم إيداع قيمة قرض سلفة في وقت سريع وفوري في الحسابات البنكية للمستفيدين.

شروط قرض منصة سلفة الإلكترونية

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على التمويل وهى كما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على تمويل منصة سلفة سعودي الجنسية.

سعودي الجنسية. لا يقل عمر المواطن السعودي المتقدم للحصول على قروض منصة سلفة عن 18 عاماً.

عن 18 عاماً. يستطيع أي شخص الحصول على هذا التمويل بدون تحويل الراتب.

لا تقل فترة شغل الوظيفة أثناء التقديم على القرض عن 6 أشهر.

لا يقل الراتب عن 3000 ريال سعودي للحصول على التمويل الشخصي.

رابط وطريقة التقديم على تمويل سلفة الشخصي

يجب إتباع الخطوات التالية للحصول على قرض سلفة وهى كما يأتي:-

يقوم العميل بتعبئة النموذج الخاص بتمويل المرابحة. القيام برفع جميع الأوراق المطلوبة الخاصة بالوظيفة على المنصة. رفع نسخة من بطاقة هوية المستفيد الوطنية. الدخول على رابط صفحة طلب التمويل. وللحصول على معلومات أكثر يجب زيارة صفحة الأسئلة والأجوبة، أو التواصل عبر خدمة العملاء.

خطوات التسجيل في منصة سلفة

يجب أن نتبع الخطوات التالية عند التسجيل في منصة سلفة الإلكترونية وهى كما يلي:-