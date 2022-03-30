نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول حساب المواطن رمضان 1443 وخطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 53 في المقال التالي
متي موعد نزول حساب المواطن رمضان 1443، حيث إن هذا السؤال هو أحد أكثر الأسئلة التي قد تدور في أذهان الكثير من المستفيدين من برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية في الأيام الحالية وذلك لأن يعرفون الموعد الذي سيتم فية الإعلان عن نتائج موعد إيداع الدفعة 53 من البرنامج للمستفيدين.
حساب المواطن رمضان 1443
برنامج حساب المواطن هو أحد البرامج الاجتماعية التي تقدمه الحكومة في المملكة العربية السعودية إلى العديد من الأسر التي تحتاج إلى الدعم وذلك من أجل مساعدة هؤلاء الأسر على تحسين مستوي الدخل المادي لهم، ويتم صرف حساب المواطن في اليوم العاشر من الشهر الميلادي وقد يتم تأجيل أو استقدام موعد الصرف في حالة تصادف الدفعة مع أحد أيام العطلات الرسمية الموجودة في المملكة.
شروط التسجيل في حساب المواطن
يوجد العديد من الشروط التي وضعتها الجهات المسؤولة عن برنامج حساب المواطن من أجل التسجيل فية حيث إن تلك الشروط تتلخص في النحو التالي:
- إن يكون المستفيد من الدعم مواطن سعودي الجنسية.
- يشترط إن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية.
- إن لا يقل عمر المستفيد عن 35 سنة.
- يجب إن يكون مقدار الدخل الشهري له لا يزيد عن 3 الاف ريال.
- إن يكون مسؤول عن عائلة وليس أعزب.
- يجب إن لا يكون لدية سجل تجاري أو مشروعات تجارية تساعد علي الربح.
- يجب إن يكون غير مستفيد من أي من وسائل الدعم التي تقدمها الحكومة في المملكة.
موعد نزول حساب المواطن رمضان 1443
سيتم صرف الدفعة رقم 53 من برنامج حساب المواطن في يوم الخميس الموافق 10 إبريل 2022 – 9 رمضان 1443 لجميع المستفيدين من الدعم، وقد أعلن حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية لهذه الدفعة حيث يمكن الاستعلام عنها عبر القيام بالأتي:
- الأنتقال إلى موقع حساب المواطن على شبكة الأنترنت.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الجانبية الخدمات الإلكترونية ومنها نتائج الأهلية.
- تكتب رقم الهوية الوطنية للمستفيد في المربع المخصص له.
- تكتب رمز التحقق البشري.
- الضغط علي زر الاستعلام عن الأهلية.
- يتم عرض لك نتائج الأهلية في صفحة أخري.
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