نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فضاء أولياء التلاميذ لاستخراج كشف النقاط 2022 tharwa.education.gov.dz التربية الوطنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط فضاء أولياء التلاميذ لاستخراج كشف النقاط 2022 أصبح محل بحث مكثف الآن من قبل الطلاب وأولياء الأمور في الجزائر، نظراً لاقتراب موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني 2022، والذي من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الخميس الموافق الثلاثون من مارس الجاري 2022، لذلك نجد عمليات بحث مكثفة على موقع فضاء الأولياء 2022 وعن طريقة تسجيل دخول أولياء التلاميذ 2022 لاستخراج النتائج، لذلك نقدم لكم هذا المقال لنترك لكم رابط فضاء أولياء التلاميذ وطريقة استخراج كشف النقاط.

تهتم وزارة التربية الوطنية الجزائرية منذ ظهور وباء كورونا الخطير باستخدام التكنولوجيا الحديثة في كافة مناحي الحياة، وكانت وزارة التربية الوطنية من أكثر الوزارات استخداماً للتكنولوجيا الحديثة، فقامت بإنشاء مواقع إلكترونية ومنصات تعليمية لخدمة قضايا التعليم، ومن أهم هذه المواقع موقع فضاء أولياء التلاميذ لاستخراج كشف النقاط إلكترونياً tharwa.education.gov.dz.

فضاء أولياء التلاميذ لاستخراج كشف النقاط 2022

يتم استخراج نتائج الطلاب وكشف النقاط إلكترونياً عبر القيام بالخطوات التالية:-

الدخول على موقع فضاء الأولياء الإلكتروني tharwa.education.gov.dz.

يجب النقر على أيقونة تسجيل جديد إذا لم يكن لديك حساب بالفعل على موقع ثروة.

أما إذا كان لديك حساب بالفعل كل ما عليك فعله هو إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة بطريقة صحيحة.

يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة لولي الأمر.

إدخال بيانات التلميذ واختيار نتائج الفصل الدراسي الثاني 2022.

يتم تحديد الصف المراد معرفة نتيجته ثم النقر على أيقونة عرض النتيجة.

سوف تظهر النتيجة في الحال إذا تم رفعها على الموقع.

تسجيل دخول فضاء أولياء التلاميذ 2022

يتم تحديث موقع فضاء الأولياء باستمرار من جانب وزارة التربية الوطنية لكي يستوعب الضغط المتوقع من الطلاب عليه لاستخراج كشف النقاط، ويعد موقع tharwa.education.gov.dz من أهم المواقع التعليمية حيث يتم من خلاله استخراج نتائج جميع المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

موقع tharwa.education.gov.dz كشف نقاط 2022

حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي من قبل وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني، لكن من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الخميس الموافق 30\03\2022، وهذا يفسر البحث المكثف من قبل الطلاب الآن عن رابط فضاء التلاميذ 2022، خصوصاً بعد انتهاء الوزارة من كافة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.