نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان.. فضاء أولياء التلاميذ للحصول علي النتائج عبر Tharwa.education.go.dz 2022 كشف النقاط في المقال التالي

عمر شويل - جدة فضاء أولياء التلاميذ هو الموقع الإلكتروني المخصص من قبل وزارة التربية الوطنية، وذلك من اجل استخراج كشف نقاط الطلاب عبر موقع Tharwa.education.go، وذلك بعد إن أعلنت الوزارة تخصيص هذة المواقع الاكترونية للطلاب من اجل تسهيل عملية الحصول علي المعدل للمتمدرسين، ونترقب معكم عبر موقعنا ثقفني في هذا التقرير خطوات استخراج نتائج المتمدرسين في لحظات، هذا وبات هذا الموقع الإلكتروني وغيره ضمن الاشهر في الجزائر من اجل الحصول علي النتائج بمجرد تدوين بيانات ولي الامر للمتمدرسين، وخلال ساعات سيتحصل جميع الطلاب علي نتائجهم عبر هذا الموقع الذي نشير الية في هذا التقرير.

فضاء أولياء التلاميذ

يعد رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ 2022 المفعل من قبل وزارة التربية الوطنية، هو الاول علي مستوي البحث في شبكة جوجل اليوم في الجزائر، وذلك باعتبارة اهم منصات استخراج نتائج المتمدرسين في جميع المراحل وذلك بمجرد تدوين البيانات المطلوبة في الموقع، والتي نعرضها لكم بشكل تفصيلي عبر الموقع الآن، إلا انه توجد طريقة اخري لاستخراج كشف نقاط الطلاب في الجزائر من خلال مسجات لرقم مخصص من قبل وزارة التربية الوطنية، هذا ويتيح المتخصصين في الوزارة إمكانية الحصول علي كشف النقاط بإستخدام خدمة الرسالة النصية *sms #567، وعلي الفور سوف يتم إعلانك بالنتيجة فور ظهورها.

موقع نتائج الطلاب في الجزائر

لضمان استخراج معدل نتائج المتمدرسين خلال الساعات المقبلة، حيث من المرتقب ظهور كشف نقاط الطلاب في الجزائر يوم الخميس 31 مارس 2022، واليكم شرح توضيحي بالخطوات لكيفية الحصول علي كشف النقاط لطلاب الجزائر

الخطوة الأولى هي زيارة موقع فضاء أولياء التلاميذ Tharwa.education.go.dz.

قم بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور لولي الأمر.

اختر كلمة انا لست روبوت.

اخيرا قم بإدخال بيانات الطالب وبيانات ولي الامر.

حدد المرحلة التعليمية للطلاب.

انقر عرض كشف نقاط الطلاب.

موعد اعلان كشف نقاط الطلاب في الجزائر

في خلال دقائق وتحديدا غدا الخميس 30 مارس 2022 من المقرر ان تفعل وزارة التربية الوطنية رابط موقع الفضاء للحصول علي كشف طلاب نتائج الجزائر، وسوف نوفر لكم تفاصيل عرض النتيجة فور التصريح بها خلال دقائق من الان.