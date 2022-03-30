بنك التنمية الأفريقى يوقع مذكرة تفاهم مع صندوق أبوظبى للتنمية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال زيارة رئيس البنك أكينوومى أديسينا، الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قال أديسينا - تعقيبا على ذلك -: "ستساعد شراكتنا مع صندوق أبوظبى للتنمية على تسريع الاستثمارات التحويلية فى إفريقيا وإطلاق العنان لإمكانات قارتنا الاقتصادية والتنموية غير المحدودة."

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