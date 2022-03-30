موسم جديد .. أرقام الاتصال على برنامج قلبي اطمأن رمضان 2022 الموسم الخامس

أرقام الاتصال على برنامج قلبي اطمأن رمضان 2022 حيث يهتم عددٍ كبير من الأشخاص بالتعرف على كيفية التواصل مع برنامج قلبي اطمأن في شهر رمضان، وهو البرنامج الذي يعرض الموسم الخامس والذي تمكن من تحقيق نجاح كبير في المواسم الماضية الخاصة به في شهر رمضان من كل عام، حيث يعتبر من أقوى البرامج التي تهدف إلى تقديم المساعدة للمحتاجين، وقد تم الإعلان عن تفاصيل عرض الموسم الخامس من برنامج قلبي اطمأن في شهر رمضان المقبل 2022، وقد تم تحديد بعض الأرقام لكي يتم التواصل من قبل المتابعين مع البرنامج، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور أرقام الاتصال على برنامج قلبي اطمأن رمضان.

قلبي اطمأن الموسم الخامس في رمضان

يعتبر برنامج قلبي اطمأن أحد أنجح الأعمال الخيرية والإنسانية التي يتم عرضها في شهر رمضان من كل عام، حيث تقوم فكرة البرنامج على تقديم المساعدة والدعم لكافة الأشخاص المحتاجين، وهو برنامج أماراتي يقوم بتقديمه مقدم البرنامج غيث، والذي يبحث عن الأشخاص الذين يعانون من درجة كبيرة من الفقر واشتد عليهم الضيق، لكي يعمل على مساعدتهم في تقديم الدعم المناسب سواء من خلال دعم مالي أو مشروع أو تجهيز وتوفير المنازل او غيرها من أشكال المساعدة المختلفة.

أرقام الاتصال على برنامج قلبي اطمأن رمضان 2022

أعلنت إدارة برنامج قلبي اطمأن رسميا أنه لا توجد هناك أرقام يمكن من خلالها التواصل مع مقدم البرنامج غيث، وقد نوهت أيضا أنه لا يمتلك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وأن كل ما يتم تداوله هي مجرد حسابات زائفة لا تتبع له، وقد أشارت الإدارة أنه يمكن التواصل من قبل الأشخاص للحصول على المساعدات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج والذي يمكن التسجيل به من خلال اتباع الخطوات التالية.