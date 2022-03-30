نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل حساب المواطن في رمضان 1443 ابريل 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم متى ينزل حساب المواطن في رمضان حيث يهتم كل المستفيدين منه من التعرف على موعد صرفه خلال كل شهر، وهناك عدد كبير من المواطنين والأسر السعودية التي يمكنها الاستفادة من دعم حساب المواطن، ومن خلال الحصول عليه يتمكن كل مواطن منهم من تحسين مستواه المادي، وسد كل الاحتياجات الخاصة به، وزيادة الدخل الذي يمكنه الحصول عليه، وتحرص الحكومة السعودية على القضاء على الفقر ومساعدة المحتاجين.

متى ينزل حساب المواطن في رمضان

يتساءل المستفيدين عن الموعد الخاص بصرف حساب المواطن، ولقد تم تحديد الموعد وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولا يتم تغيير الموعد إلا في حالة موافقته يوم إجازة رسمي، فإذا كان اليوم العاشر يوم الجمعة يتم صرف المعاش الخميس، وإذا كان اليوم العاشر هو يوم السبت يتم صرف المعاش يوم الأحد.

وبالتالي سوف يتم صرف حساب المواطن في يوم 10 أبريل 2022 الموافق 9 رمضان 1443.

موقع حساب المواطن

أطلقت وزارة الموارد البشرية البوابة الخاصة بحساب المواطن ومن خلال هذا الرابط يتم تسجيل الدخول، وتقديم الطلب للحصول على جميع خدمات حساب المواطن الإلكترونية، كما يمكن من خلال الرابط أن يتم إضافة تابع، أو تحديث البيانات.

يوفر حساب المواطن لجميع المستفيدين إمكانية التواصل معه من خلال أكثر من طريقة وهم كالتالي:

الرقم المجاني الخاص بالشكاوى هو 19912.

كما يتمكن المواطن من التواصل من خدمة صوتك مسموع.

التواصل عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

يمكن التواصل وتقديم الشكاوى من خلال الصفحة الخاصة بحساب المواطن على تويتر.

الاستعلام عن البيانات في حساب المواطن

يوفر لك حساب المواطن إمكانية الاستعلام عن البيانات من خلال اتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى موقع حساب المواطن.

تسجيل بيانات الدخول إليه.

كتابة رمز التحقق البشري.

الضغط على تسجيل الدخول، الانتقال إلى تبويب حسابي.

يتم الضغط على الاستعلام برقم الهوية.

كتابة رقم الهوية الوطنية.

الضغط على الاستعلام، وسوف تظهر البيانات أمامك.

شروط الأهلية في حساب المواطن