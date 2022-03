تيك توك يختبر ميزة جديدة رائعة للعثور على المقاطع المفقودة

يختبر خلال هذه الفترة تطبيق تيك توك TikTok ميزة جديدة رائعة تُسمى سجل المشاهدة Watch History، حيث أنها تتيح للمستخدمين العثور على مقاطع الفيديو الذي سبق للمستخدم أن شاهدها خلال الفترة الماضية ضمن تبويب For You، يحاول التطبيق تسهيل العثور خلال الفترة القادمة على مقاطع الفيديو المفقودة على التطبيق، حيث يرغب الكثير من المستخدمين في العثور على العديد من الفيديوهات التي تم فقدها بسبب التحديث الذي سوف نشير غليه في هذا المقال.

تيك توك يختبر ميزة جديدة

من جانبه أشار الموقع التقني “theverge” أن تلك الميزة تهدف إلى حل المشكلة التي يعاني منها الكثير من مستخدمي التطبيق خلال هذه الفترة، والتي تواجههم عند تحديث صفحة For You عن طريق الخطأ، حيث يؤدي تلك التحديث إلى فقدان الكثير من الفيديوهات قبل مشاركتها وقبل حفظها أو تسجيل الإعجاب بها، وذلك نظراً لتدفق المحتوى بشكل مستمر خلال هذه المرحلة، حيث تشير اللقطة التي شاركها أحد مستخدمي التطبيق عن الميزة الجديدة التي يتم اختبارها حالياً إلى وجود خيار “سجل المشاهدة”، وسوف يظهر ضمن قسم Content and Activity الموجودة في إعدادات التطبيق.

ميزة سجل المشاهدات

أوضحت الشبكة الاجتماعية المملوكة لشركة بايت دانس الصينية الشهيرة، أنه ليس لديها تفاصيل كثيرة عن الاختبار الجديد في الوقت الحالي، وأنها لا تعمل حالياً على التخطيط لتوسيع الاختبار وطرح تلك الميزة على العديد من مستخدمي تطبيق تيك توك في الوقت الحالي، وتعبر تلك الميزة هامة للغاية للعديد من المستخدمين خلال هذه الفترة، حيث أنها سوف تمكنهم من العثور على الفيديوهات المفقودة على التطبيق.

والجدير بالذكر أن تطبيق TikTokبدأ في اختبار تلك الميزة الرائعة “ميزة سجل المشاهدات”، بعدما شارك أحد مستخدمي التطبيق مقطع فيديو في وقت سابق من هذا العام، حيث أنه استعرض من خلاله حلاً بديلاً للعثور على مقاطع الفيديو المفقودة على المنصة، وذلك من خلال الدخول على صفحة Discover، ثم الضغط على بحث، وإدخال علامة النجمة، ثم بعدها يجب الانتقال إلى تبويب عوامل تصفية البحث، ثم تشغيل زر مقاطع الفيديو التي تم مشاهدتها خلال آخر سبعة أيام من التطبيق