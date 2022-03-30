نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع فضاء أولياء التلاميذ Tarawa education gov dz 2022 كشف نقاط الطلاب في جميع المراحل التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فضاء أولياء التلاميذ كشف نقاط الطلاب في جميع المراحل التعليمية الترم الاول 2021، العديد من الطلاب في جميع المراحل التعليمية يترقبون منذ ساعات موقع الأرضية الوطنية في الجزائر لكشف نقاط الطلاب في الفصل الدراسي الأول، وتتزايد محركات البحث بالتحرك للبحث عن موعد إعلان نتائج الطلاب وتفعيل رابط موقع الثروة الوطنية للحصول علي نقاط الطلاب، ونقدم لحضراتكم رابط موقع الحصول علي نتائج الطلاب بسهولة في جميع المراحل التعليمية،

فضاء أولياء التلاميذ الترم الاول 2021

نترقب معكم لحظة تفعيل رابط فضاء أولياء التلاميذ الترم الاول 2021، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في الجزائرعن إعتماد نقاط الطلاب وإعلان نقاط الطلاب في جميع المراحل التعليمية عبر الموقع خلال الدقائق القليلة القادمة، ويشهد الموقع إقبال متزايد في كل دقيقه نتيجة الإعتماد بشكل كلي من قبل أولياء الأمور والطلاب علي الموقع، حيث تم إعلان إعتماد هذا الموقع من قبل وزارة التربية والتعليم ليصبح مصدر التعلم الأول للطلاب حول مدن الجزائر، وكذلك يتم الحصول علي نتيجة الامتحانات من خلال هذا الموقع دون مغادرة البيت لمنع التلامس والذي قد يكون سبب في إنتشار فيروس كورونا المستجد.

نقاط التلاميذ الترم الاول 2021

بعد طول إنتظار وترقب إعلان وزارة التربية والتعليم في الجزائر عن نقاط التلاميذ الترم الاول 2021، تم تفعيل رابط فضاء أولياء التلاميذ وهو الموقع الذي خصصتة وزارة التربية الوطنية لتغطية جميع الخدمات التعليمية وتوفير كافة سبل التواصل بين الطالب والمعلم في ظل أزمة كورونا Covide 19، ويتم الإعتماد بشكل كلي علي الموقع للحصول علي نتائج نقاط الطلاب في جميع المراحل التعليمية، ونترقب معكم خلال دقائق النتيجة علي رابط فضاء أولياء التلاميذ الترم الاول 2021، وتؤكد الوزارة علي إرتفاع مؤشرات نجاح الطلاب بصورة ملحوظة.

كم المقرر أن تعلن وزارة التربية الوطنية نتائج الطلاب بحلول يوم الخميس المقبل 30 مارس 2022، وذلك عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ المخصص لاولياء امور الطلاب في الجزائر، خاصة إن اعمال التصحيح ورصد الدرجات في دفاتر الطلاب الخاصة بالترم الثاني تم الانتهاء منها علي اكمل وجة، وفي انتظار تفعيل رابط الموقع الإلكتروني الرسمي Tharwa.education.go.

رابط فضاء أولياء التلاميذ

ويعد هذا الفيديو طريقة شرح مفصلة لكيفية استخراج نتائج المتمدرسين عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ المخصص لولي الأمر، ومن ثم إتباع خطوات الحصول علي النتيجة، وهي كالآتي