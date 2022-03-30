شروط طلب تمويل إضافي ميسر بشركة إمكان الراجحي

شروط طلب تمويل إضافي ميسر لجميع مواطني المملكة العربية السعودية، تعلن شركة إمكان أنها تقدم من ضمن حلولها التمويلية تمويل إضافي ميسر لمساعدة المواطنين، حيث أن هناك العديد من المواطنين في حاجة لمساعدة مالية لسد كافة احتياجاتهم الضرورية بالإضافة لوجود قرض مازال قائم، فالآن يستطيع كل مواطن الدخول علي المنصة الإلكترونية لشركة إمكان فيحصل علي التمويل، كما سوف نوضح لكل مواطن في المملكة يرغب في التمويل شروط طلب تمويل إضافي عبر موقعنا الإلكتروني ثقفني، فهناك مزايا عديدة للتمويل الإضافي من إمكان التي يستفاد منها مواطني المملكة السعودية، وذلك بالإضافة لأتاحت طرق التواصل مع خدمة العملاء للرد علي استفسارات المواطنين وحل أي مشكلة.

شروط طلب تمويل إضافي ميسر

إن منصة إمكان تتيح للمواطنين رابط تمويل إمكان الإضافي الميسر، كما ذكرت المنصة شروط أهلية الحصول علي التمويل الإضافي من إمكان، فهي كالتالي:

مطلوب من خل مواطن أن تكون جنسيته سعودي.

لابد من أن يعمل في أي قطاع مدني سواء كان حكومي أو شبه حكومي أو خاص أو متقاعدين، كما يمكن أن يعمل بالقطاع العسكري لكن هناك شرط وهو أن يكون يحول الراتب علي مصرف الراجحي.

إذا كان المتقدم غي راغب في تحويل الراتب لابد من ألا يقل الراتب عن الحد الأدنى وهو 5 ألاف ريال سعودي.

يكون عمر المتقدم غير محول لراتبه يتراوح بين 18 سنة و60 سنة، وسن المتقدم المحول للراتب يكون بين 23 و60 سنة.

فترة عمل المحول للراتب بالقطاع المدني لا تقل عن شهر، أما غير محول للراتب لا تقل مدة عمله عن ثلاث شهور.

لابد من وجود تمويل مازال قائم لدي المواطن المتقدم للتمويل.

قرض منصة إمكان الميسر المصغر

تقدم منصة إمكان قرض ميسر مصغر لسد احتياجات المواطنين بدون الحاجة لوجود كفيل، فإن هناك رابط لمعرفة شروط تمويل إمكان المصغر لسد الاحتياجات المالية، فذلك التمويل يمكن الاستفادة منه في أي وقت بمجرد توافر الشروط بالمتقدم، حيث أن هدف منصة تمويل هو تقديم الدعم المالي للمواطنين بالمملكة بشكل سريع، فإن المنصة وفرت الوقت والجهد.