شروط استحقاق مكرمة شهر رمضان وموعد نزول المكرمة 1443 ورابط الاستعلام عن المكرمة الملكية 2022

شروط استحقاق مكرمة شهر رمضان وموعد نزول مكرمة رمضان 1443 والفئات التي تستحق صرف المكرمة لشهر رمضان المبارك والتي تكون عبارة عن منحة مجانية تقدم للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً في شهر رمضان لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة اليومية وارتفاع الأسعار مع حلول الشهر المبارك والفئات التي تستحق مكرمة رمضان هم المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي ومستفيدي الضمان في المملكة المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شروط استحقاق مكرمة شهر رمضان 1443

أولا يجب ان يكون المستحق لمكرمة رمضان مواطن سعودي الجنسية.

كذلك يجب ان يكون من ضمن الفئات الأكثر احتياجاً للدعم المالي.

ثم يجب ان يكون مسجل في برنامج الضمان الاجتماعي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أيضا يجب ان لا يزيد الدخل الشهري للمواطن المستحق لمكرمة رمضان عن ثلاثة الاف ريال سعودي شهرياً.

كذلك يشترط ان لا يمتلك المواطن سجل تجاري.

أيضا يشترط عدم امتلاك المستحق لعقارات خاصة.

ثم يجب ان يكون المستفيدين من المكرمة مقيمين بشكل دائم داخل الأراضي السعودية.

كذلك لا يجب ان يكون المستفيد مقيم بالخارج قبل موعد صرف المكرمة بمدة ثلاثة اشهر علي الأقل.

موعد صرف مكرمة رمضان 2022

موعد استحقاق مكرمة رمضان وموعد نزول المكرمة وفق ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التنمية الاجتماعية سيكون عقب صرف معاش الضمان الاجتماعي مباشرة حيث سيتم الإعلان عن أسماء المستحقين لمكرمة رمضان ونزول أسماء المستفيدين والمستحقين للمكرمة ويمكن الاستعلام عن مكرمة الملك سلمان الكترونيا.

طريقة الاستعلام عن مكرمة رمضان 1443

أولا يجب تسجيل الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي.

ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ويمكن كتابة رقم الهوية او رقم الإقامة في اسم المستخدم.

وبعد ذلك اختيار الخدمات الالكترونية.

وكذلك تحديد خيار مكرمة رمضان.

ثم ادخال البيانات المطلوبة وكتابة الرمز الذى تم إرساله على رقم الجوال المسجل حساب المواطن في الضمان الاجتماعي.

وأخيرا الضغط على خيار الاستعلام عن المكرمة الملكية.

قيمة مكرمة الملك سلمان 1443

كم مبلغ مكرمة رمضان اكثر أسئلة المستفيدين شيوعا حيث قدرت قيمتها بحوالي 2000 ريال للأسر المكونة من ثلاثة افراد وحوالى 1500 ريال للأسرة المكونة من فردين وقيمة استحقاق المكرمة للفرد الواحد الف ريال.