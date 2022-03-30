طريقة تحديث حساب المواطن بعد إعلان نتائج الأهلية الدفعة 53

بعد إعلان نتائج الأهلية الدفعة 53 تصبح عملية تحديث حساب المواطن مهمة جدًا لضمان استمرار الدعم في الدفعات المقبلة. حيث يمكن تحديث حساب المواطن برقم الهوية لمن سبق له التسجيل في حساب المواطن. ولكن يجب التذكير على المهلة التي يفرضها البرنامج على المستفيدين لتحديث بياناتهم. ويعتبر عدم تحديث بيانات حساب المواطن هو السبب الأكبر في وقف صرف مبلغ حساب المواطن بحسب خدمة المستفيدين في البرنامج.

مهلة تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1443

قدر البرنامج فترة زمنية يتم خلالها تحديث البيانات بحد أقصى 15 يومًا وفي حالة عدم التحديث يتم وقف الدعم عن المستفيد. وعند صدور نتائج الأهلية في الدفعة اللاحقة لا يتم تضمين اسم الشخص الذي لم يحدث البيانات. ولا يمكن صرف الدعم مجددًا إلا بعد تقديم اعتراض على عدم الأهلية. وكذلك لا يمكن التسجيل في حساب المواطن مرة أخرى نظرًا لأنه لا يتم استقبال طلبات جديدة حتى الآن.

أنواع البيانات المشمولة بالتحديث

هناك نوعين من البيانات يجب تحديثها :

النوع الأول من البيانات : هو البيانات التي لا تعطل صرف مبلغ حساب المواطن مثل المواليد الجدد فالتأخير في إضافة مولود جديد لا يؤثر على الدعم. كذلك تغيير عنوان المسكن أو الانتقال إلى مدينة أخرى لا تؤثر على الدعم.

أما النوع الثاني : فهو البيانات التي يترتب على عدم تحديثها في المدة المحددة وقف صرف الدعم وهي :

الزواج بالنسبة للمرأة حيث تتغير حالتها الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى متزوجة وهنا يجب أن يقوم رب الأسرة بتحدث حالتها وتحويلها إلى تابع للزوج في حسابه. الطلاق حيث يترتب عليه تغيير الحالة الاجتماعية للمرأة أو الرجل على حد سواء. زيادة الدخل عن حد الدخل المانع مثل عدم تضمين العلاوة السنوية أو أي زيادة في الدخل أو راتب الزوجة وغيرها. الحالة الوظيفية في حال تقلد أحد أفراد الأسرة وظيفة جديدة. نتائج الأرباح للأسهم والسندات وغيرها من مصادر الدخل.

طريقة تحديث بيانات حساب المواطن

يتم تحديث بيانات حساب المواطن من خلال تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية. بعد ذلك الانتقال إلى بيانات المستفيدين واختيار البيان الذي طرأ عليه التحديث ثم تعديل البيانات في وقتها.