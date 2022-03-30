نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المواعيد الجديدة لاختبارات التحصيلية لثالثة ثانوي في المقال التالي
عمر شويل - جدة مواعيد التسجيل في الاختبارات التحصيلية لثالثة ثانوي بالسعودية, يبحث في هذا الوقت الكثير من الطلاب والطالبات عن كيفية التسجيل في الاختبارات التحصيلية لثالثة ثانوي, ومع اقتراب موعد الاختبار يرغب الطلاب في إنهاء هذه المهمة وهي التسجيل في موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب, ويتم إجراء هذه الاختبارات كل سنة دراسة لطلاب المرحلة الثانوية المتواجدين في الصف الثالث, وتقوم الجماعات السعودية بإجراء هذه الاختبارات من أجل قياس قدرات الطلاب والطالبات المتقدمين للدخول والالتحاق بالكليات بالجامعات.
مواعيد الاختبارات التحصيلية لثالثة ثانوي بالمملكة العربية السعودية
حدد مركز القياس الوطني مواعيد إجراء اختبارات القدرات الخاصة بالجامعات ليقوم كل طالب وطالبة بالتسجيل في المركز الوطني للقياس ليقوم بإجراء الاختبارات التحصيلية.
- يقوم الذكور بالتسجيل في المرحلة الأولى من الاختبارات التحصيلي لثالثة ثانوي بداية من يوم 23 مارس إلي يوم 9 فبراير.
- بينما تقوم الإناث بالتسجيل في المرحلة الأولي لاختبارات التحصيلي بداية من يوم 21مارس إلي يوم 9 مايو.
- يتم تسجيل الذكور في المرحلة الثانية بداية من يوم الثالث وعشرين من مارس إلي يوم التاسع من مايو, وذلك لإجراء اختبارات التحصيلية لثالثة ثانوي.
- بينما تقوم الإناث بالتسجيل في المركز الوطني للقياس لإجراء اختبارات القدرات الخاصة بالامتحانات التحصيلية لثالثة ثانوي في المرحلة الثانية بداية من يوم الواحد والعشرين من مارس حتي يوم التاسع من مايو.
خطوات التسجيل في الاختبارات التحصيلية لثالثة ثانوي بالمملكة العربية السعودية
عبر الموقع الإلكتروني للمركز الوطني السعودي للقياس يمكن التسجيل في الاختبارات التحصيلية لثالثة ثانوي بالسعودية, وهي خدمة إلكترونية تم توفيرها لكل الطلاب والطالبات بالمملكة من أجل إجراء هذا الاختبار تمهيداً لانضمامهم إلي احدي الجامعات السعودية.
- يتم الذهاب إلى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودي.
- يتم اختيار صفحة صفة تعريف الاختبار, والتي من خلالها يتم الضغط علي الجدول الزمني الخاص بالاختبار .
- النقر علي تسجيل الآن.
- يتم تسجيل الدخول عبر موقع قياس.
- الضغط علي الاختبارات المتاحة للتسجيل, ومنها يتم اختيار الاختبار التحصيلي.
- يتم الضغط علي نوع الاختبار إذا كان ورقي أو حسوب.
- يتم الضغط علي تسجيل, ثم تحديد موعد ذهابك لإجراء الاختبارات.
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