نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المكرمة الملكية في رمضان شروط وأحكام استحقاق “معونة الملك سلمان” لمستفيدي الضمان sbis.hrsd.gov.sa وفق الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة المكرمة الملكية في رمضان الشروط والأحكام لاستحقاق مكرمة الملك سلمان لعملاء ومستفيدي الضمان الاجتماعي المطور والقديم والتأهيل الشامل ومستفيدي رواتب التقاعد وغيرهم من المستحقين لدعم منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك في ظل غلاء المعيشة، حيق من المتوقع أن تكون مكرمة الملك سلمان الملكية في رمضان لهذا العام 1443على خلاف سابقاتها، وذلك من حيث أعداد المستفيدين، وقيمة المبالغ التي سيتم صرفها لمستفيدي الضمان والمقبولة أهليتهم، ويرجع ذلك للعديد من الأسباب التي سنوجزها في هذا التقرير.

المكرمة الملكية في رمضان شروط وأحكام “معونة الملك سلمان” لمستفيدي الضمان sbis.hrsd.gov.sa

وبادئ ذي بدء، من المتعارف عليه مع قدوم شهر رمضان المُعظم من كل عام صدور أمر ملكي، وينص الأمر الملكي على تخصيص مبالغ إضافية لمستفيدي الضمات يتم صرفها وإيداعها بحسابات عملاء الضمان الاجتماعي، وذلك كإعانة رمضانية، بهدف رفع المستوى المعيشي للأسر الأشد حاجة، حتى تتمكن من شراء حاجياتها من السلع الأساسية والسلع الرمضانية لإدخال السرور والبهجة على تلك الأسر وأطفالها.

أما عن المستفيدين من إعانة ومكرمة الملك سلمان الرمضانية، فهم جميع مستحقي دعم وزارة الموارد البشرية من مستفيدي الضمان الاجتماعي بمختلف برامج الضمان، سواء كان للضمان المطور الجديد أو الضمان القديم، ويتم نزول إيداع إعانات مكرمة رمضان في حسابات عملاء الضمان الذين تنطبق عليهم الشروط وتم قبول أهليتهم لاستحقاقات الدعم لبرامج الضمان، هذا وقد تم إيداع إعانة رمضان التي أصدرها خادم الحرمين لرمضان الماضي 1442 في اليوم الثامن من شهر رمضان، وذلك بعد صدور أمر ملكي بتخصيص 1.9 مليار ريال سعودي لتلك المكرمة الملكية، وتم نشر الأمر الملكي للمكرمة الرمضانية على وكالة الأنباء السعودية واس.

هذا وقد وجه “خادم الحرمين الشريفين” الملك سلمان بن عبد العزيز في العام الماضي بصرف معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي للعائل والتابع وفق مبالغ وشروط محددة بيانها كالتالي:

صرف مبلغ 1000 ريال سعودي لكل عائل أسرة.

يُخصص لكل تابع مبلع مقداره 500 ريال سعودي.

المعونة الرمضانية تم تخصيصها من غير حساب أموال الزكاة.

“معونة الملك سلمان” لمستفيدي الضمان sbis.hrsd.gov.sa الموارد البشرية

وقد نالت معونة رمضان للعام الماضي رضا واستحسان مواطني المملكة، حيث ساعدت تلك المعونة في توفير حياة كريمة للمواطنين والموطنات من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، ، وكان لغرض من تلك الإعانة الرمضانية سدِّ احتياجات هذه الفئة الأشد حاجة في رمضان.

إلا أن رمضان هذا العام يختلف عمن سواه في الأعوام السابقة، وذلك بسبب موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي ضربت العالم بأسره نتيجة ما يمر به العالم من تقلبات اقتصادية وجيو سياسية وصراعات، نتج عنها شُح في سلاسل الأمداد للسلع الأساسية، ونتج عن ذلك تضخم وارتفاع أسعار بكلفة الدول، لذلك فمن المتوقع أن تضم معونة رمضان لهذا العام أعداد أكثر من مواطني المملكة، وكذلك من المُرجح أن تتجاوز قيمة المعونة سابقاتها في العام الماضي والأعوام السابقة نظرا لما يلي:

موجة ارتفاع الأسعار التي تضرب البلاد والتي شملت السلع والمواد الأساسية التي يحتاج لها المواطن، مما كان له أثر سلبي تسبب في معناة العديد من الأسر في تدبير احتياجاتها من السلع الأساسية.

ساعد ارتفاع أسعار النفط على تحسن الحالة الاقتصادية للمملكة، حيث استفادت الحكومة السعودية من ارتفاع سعر البترول عالميا، مما كان له أثر إيجابي على الخزانة العامة بالمملكة.

المكرمة الملكية “إعانة رمضانية للعائل والتابع” في رمضان 1443

هذا وقد صرح مصدر مسئول بوازرة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأكد على وجوب تحديث البيانات الخاصة بعملاء الضمان الاجتماعي، خاصة في حال كان هناك أي تغير في مستوى دخل الأسر المستفيدة، أو في حال تغيير رقم الهاتف الجوال المُسجل، أو رقم الإبيان البنكي وسنرفق بهذا التقرير فيديو يوضح طريقة تحديث بيانات مستفيدي لضمان المطور والقديم.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي المطور والقديم لاستحقاق معون رمضان 1443

الدخول على رابط الضمان المطور الجديد. اختيار رابط تحديث البيانات عبر نفاذ. القيام بتحديث البيانات وتسجيل البيانات الجديدة ورقم هاتفك الجوال ورقم الإيبان البنكي. الموافقة على شروط الاستحقاق الجديدة. التأكد من صحة المعلومات والبيانات التي قمت بإدخالها قبل الخروج.

رقم هاتف الضمان الاجتماعي المجاني الموحد طريقة التواصل بخدمة العملاء للاستفسار والشكاوى

اتصال مباشر على رقم خدمة العملاء:19911.

صندوق بريد 12484.

رقم وزارة الموارد البشرية الموحد 11157.

إرسال طلب على البريد الإلكتروني [email protected] ويتم الرد بعد حوالي خمسة أيام.

هذا بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الخيرية لأصحاب الأيادي البيضاء، والتي يتزايد نشاطها الخيري في شهر رمضان الكريم، حيث تقوم تلك المؤسسات بتقديم المساعدات والإعانات المالية والعينية على اختلاف أنواعها، ومن أشهر تلك المؤسسات ما يلي:

موعد نزول معونة مكرمة الملك سلمان الملكية في رمضان 1443

تأمل جميع الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي المطور أن يتم التعجيل بموعد نزول وصرف إيداع إعانة مكرمة الملك سلمان في رمضان لهذا العام 1443، ولا يتم الانتظار كالعام الماضي الذي تم فيه نزول مكرمة الملك سلمان في اليوم الثامن من رمضان الماضي 1442، وذلك حتى تتمكن تلك الأسر من تدبير حاجياتها الرمضانية قبل حلول الشهر لكريم.