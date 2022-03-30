نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ورابط التقديم بخطوات بسيطة وسهلة في المقال التالي
سوف نعرض عليكم اليوم طريقة تقديم الضمان الاجتماعي بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية حيث يمكنكم التقديم للضمان الاجتماعي سواء كنت فرد أو عائل للأسرة وحل ذلك عبر المنصة الخاصة بالدعم والحماية الاجتماعية، وذلك بعد الإعلان من جانب وزارة الموارد البشرية عن البدء في استقبال جميع الطلبات الخاصة بتسجيل جميع المواطنين وذلك حتى يوم الثالث والعشرون من شهر مايو لعام ٢٠٢٢ ومن المقرر أن يتم إغلاق هذه المنصة بعد ذلك بشكل نهائي تابعوا معانا كافة شروط الاستحقاق تابعوا معانا.
طريقة تقديم الضمان الاجتماعي المطور
يمكنكم التقديم حيث قامت وزارة الموارد البشرية بتفعيل رابط يمكنكم من خلاله التقديم حيث يهدف هذا الضمان إلى تحقيق الاستقرار المادي لجميع المواطنين وتحسين الحالة الاقتصادية لديهم أيضا والاجتماعية أيضا بكل تأكيد وكل ذلك من خلال تقديم دعم مالي مناسب لجميع الأسر الأشد حاجة ويرغبون في تغطية جميع الاحتياجات الأساسية الخاصة بهم، ويمكنكم التقديم في الضمان الاجتماعي بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية الآتية:
- أولا يجب عليكم الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
- ثم بعد ذلك يجب عليكم النقر على تسجيل جديد ويتم بعد ذلك كتابة جميع بيانات المستخدم الجديدة من حيث رقم البطاقة الشخصية ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد وكلمة المرور ورمز التحقيق أيضاً، كما يجب الإشارة أنه بعد ذلك يجب عليكم النقر فوق مربع التعهد من أجل الموافق على كافة الشروط والأحكام وبالطبع يتم بعد ذلك النقر على كلمة تسجيل.
شروط التقديم في الضمان الاجتماعي
بالطبع هناك مجموعة من الشروط من أجل التقديم في الضمان الاجتماعي ومن بينها:
- أولا يجب على المواطن أن يكون نقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.
- ثانيا زوجة المواطن السعودي أو مطلقته أو أرملته وممن لهم أبناء سعودية يجب إقامة المرأة وجميع الأبناء إقامة دائمة أيضا في المنع إلى جانب توفير إقامة سارية الصلاحية.
- الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام وبالطبع جميع الأرامل يجب أن تكون بطاقة التنقل سارية الصلاحية.
- لا يجب أن يكون مالك لأصول أو ثروات أو ممتلكات عالية القيمة.
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