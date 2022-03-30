كيفية التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور وشروط النقل كيفية دفع مصاريف

كيفية التسجيل في النقل المدرسي في المملكة العربية السعودية لها شروط محددة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة السعودية عن شروط النقل المدرسي لسنة 1443 هـ عبر نظام نور، حيث يعاني الكثير من الآباء البعيدين عن المدرسة التي يرتادها أطفالهم من مشكلة نقل أطفالهم ذهابًا وإيابًا إلى المدرسة، ومن هذا المنطلق قررت الحكومة السعودية وتحديدا وزارة التعليم السعودية تخفيف العبء على أولياء الأمور ولذلك أيضا تم عمل نظام نور لمساعدة أولياء الأمور بتسجيل أولادهم بسرعة وسهولة أثناء النقل المدرسي، وقد استفاد أكثر من مليون طالب من هذا النظام مما وفر فرصة هائلة للوصول إلى 25000 مدرسة، سواء كنت مشرفًا أو سائقًا فإننا نوفر حافلة تضم ما يقرب من 28000 موظف، وخدمة شاملة ونضمن أعلى مستوى من الأمان لطلابنا.

شروط قبول النقل المدرسي في السعودية

لابد أن يكون اقامة الطلاب في البيئات الريفية أو الحضرية. نوع التعلم لابد أن يكون تعليمًا تقليديًا أو تحفيظًا للقرآن. لابد من الأمان أي يكون الطريق الذي يسلكه طفلك بين المدارس آمنًا وغير مزعج. الحالة الاجتماعية للطالب لابد أن تكون طبيعية. يجب ألا تقل المسافة بين المنزل والمدرسة عن 250 ميلاً.

كيفية التسجيل في النقل المدرسي في المملكة

قم بتسجيل الدخول إلى منصة نور.

ثم أدخل جميع المعلومات التي يحتاجها المنصة لولي الأمر الاسم وكلمة المرور.

حدد المدرسة الملتحق بها من القائمة الجانبية التي تظهر على صفحة الموقع.

بعد ذلك عندما يظهر اسم الطالب الذي تريد التحويل إليه انقر فوق تحويل.

قم بالضغط على خانة قبول الشروط المحددة وقم بإدخال رقم ولي الأمر الهاتفي.

سيتم إرسال الرقم إلى رقم ولي الأمر المسجل.

ثم يقوم بإدخال الرمز الصحيح في الحقل المناسب للتأكيد.

بعد ذلك عليك تسجيل الدخول ودفع 200 ريال سعودي للخدمة عبر تطبيق سداد.

بعد ذلك عليك التأكد من استلام الرسوم ثم قم بطبع ورقة الفاتورة واحفظها.

كيفية دفع مصاريف النقل المدرسي

بعد التسجيل في نظام نور الإلكتروني يمكن للوالدين دفع تكاليف النقل المدرسي دون الذهاب إلى المدرسة باتباع الخطوات التالية وهي: