خطوات تعديل حساب بنكي لمستفيدي حساب المواطن وأسباب حجب حساب المواطن

خطوات تعديل حساب بنكي لمستفيدي حساب المواطن هي احد الخدمات التي يجلي إليها الكثير من المواطنين في السعودية لتلقي دعم حساب المواطن، حيث يعتبر هذا الأمر بنسبه بالنسبة لكثير من الفئات المحتاجة ومحدودة الدخل في السعودية، لذلك أصبح الكثير من المواطنين السعوديين يعتمدون اعتمادًا كليًا على مدفوعات حساب المواطن للحسابات البنكية حيث ساهمت مدفوعات حساب المواطن بشكل كبير في تحقيق التنمية الاجتماعية، وتعويضهم عما فقدوه من قلة الدخل وزيادة غلاء المعيشة بسبب تطورات الاقتصادية العالمية في الوضع الراهن، وقد نوهنا قبل سابق عن طريقة أنشاء حساب جديد في برنامج حساب المواطن، أما الآن ومن خلال السطور التالية سوف نستعرض لكم خطوات تعديل الحساب البنك في برنامج حساب المواطن.

خطوات تعديل حساب بنكي لمستفيدي حساب المواطن

واضح برنامج حساب المواطن على موقعه الإلكتروني أنه يمكن تعديل حساب بنكي لمستفيدي حساب المواطن والموافقة عليه باتباع هذه الخطوات وهي:

يقوم المستفيد بتسجيل الدخول إلى حساباتهم على البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.

انتقل إلى علامة التبويب “الحسابات المصرفية” وأدخل رقم IBAN الجديد الخاص بك.

انتقل إلي الصفحة الرئيسية وحدد حالة أهليتك أو استفادتك أو استحقاقك.

انقر فوق “نعم” لتأكيد حسابك البنكي لحساب المواطن.

ثم يتم استلام رسالة نصية في غضون أيام قليلة من تأكيد حسابك البنكي لحساب المواطن على الهاتف الذي تم التسجيل الرقم من خلاله.

وأظهر البرنامج أيضًا على موقع الويب كيف يمكن للمسجل التحقق من رقم IBAN لحساب بنكي إذا كانت هناك مشكلة مع البنك ويتم حلها، حيث يمكنك القيام بذلك عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك، واختيار حالة الاستحقاق الخاصة بك، واتباع نفس الخطوات التي تم ذكرها من قبل.

أسباب حجب حساب المواطن

وهناك كثير من التساؤلات من المواطنين السعوديين حول أسباب حجب حساب المواطن وعدم تلقي الدعم أو إغلاق حساب المستلم ويكون هذا بسبب عدم تعديل البيانات الخاصة كل فترة وتم اعتراضه من ضمن فترة الإذن المحددة وهي الـ 90 يومًا ولذلك يجب تأكيد الشكوى التي تم تقديمها خلال هذه الفترة.