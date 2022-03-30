شروط الضمان المطور للموظفين والنساء وتسجيل الضمان الاجتماعي بالرابط

شروط الضمان المطور للموظفين، يعد نظام الضمان الاجتماعي المطور، أحد السبل التي وفرتها المملكة لمواطنيها، بهدف الحصول على المال والموارد المادية، التي يمكنها سد الاحتياج المفاجئ للمال، لقضاء حياة كريمة داخل المملكة، دون الاحتياج إلى الحصول على المال بطرق غير مشروعة، ولكن يتم دراسة احتياجات المستفيد وظروفه المعيشية، ومدى استيفائه شروط الضمان الاجتماعي المطور. أحد أبرز ما يبحث عنه المستفيدون من وزارة الموارد البشرية السعودية، حيث أطلقت نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443، منذ وقت ليس ببعيد، وذلك بعد استيفاء شروط الضمان الاجتماعي الجديد، سواء أكانت شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين، أم شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين، وكذلك التعرف على المبلغ المالي الذي يمكنك الحصول عليه، من خلال منصة الضمان الاجتماعي المطور، عبر حاسبة الضمان الاجتماعي المطور.

منصة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل

خطوات التسجيل في الضمان المطور، سهلة وبسيطة عبر الرابط الرسمي فقط اتبع الطريقة التالية للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد:

قم بزيارة رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد. وأنشئ حساب جديد من خلال منصة الضمان. وبعدها اختر “حماية المعاشات”. وبعد ذلك قم بملء كافة البيانات المطلوبة. وحدد بعدها مكتب الضمان وبعدها الفئة المطلوبة. واستكمل كافة البيانات الفارغة أمامك. واقرأ كافة الشروط والأحكام واختر موافقة.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للسيدات

من أبرز شروط الضمان الاجتماعي المطور للنساء، كل ما يلي:

يمكن للمرأة التي لا تحمل الجنسية السعودية، ولكنها متزوجة من رجل سعودي أن تحصل على الدعم.

كما يمكن لأي امرأة أرملة أو مطلقة ولا تحمل الجنسية السعودية، أن تحصل على دعم الضمان المطور، في حال حمل الأبناء للجنسية.

بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الضمان للسيدات، اللاتي تحملن الجنسية السعودية، وهي متزوجة من رجل غير سعودي الجنسية.

أبناء الأرملة أو المطلقة من زوج غير سعودي وهي حاملة للجنسية السعودية.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين

يمكنك تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد، عقب استيفاء شروط نظام الضمان المطور الجديد، وهي كما يلي: