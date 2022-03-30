الأطباء العرب يعلن إطلاق مشروع «رمضان 2022» فى 7 دول

جدة - نرمين السيد - وقالت لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب، فى بيان أصدرته اليوم، إن مراحل المشروع تجرى فى كل من: مصر بمحافظات (الإسكندرية والعريش وأسوان)، وفلسطين، والعراق بمحافظتى (الأنبار والموصل) والصومال بـ(مقديشو إيدو غراسبالى) ولاجئى بورما بمخيمات الروهينجا ببنجلاديش، واليمن بـ(مأرب وصنعاء)، إضافة إلى سوريا بـ (أدلب وشمال حلب).
وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من المشروع، والذى يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك نحو 40 ألف مستفيد من مصر و6 دول.
وأفاد بيان لجنة الإغاثة والطوارئ، بأن مشروع رمضان هذا العام يتضمن توزيع "طرود غذائية" على الفقراء والمحتاجين واللاجئين والنازحين جراء الحروب والمجاعات والجفاف الذى أصاب بعض الدول.
وأوضح الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، فى تصريح صحفى، أن مشروع السلة الغذائية هو أحد مشروعات الإغاثة الموسمية التى تهدف إلى مقاومة الجوع وعلاج الأمراض الناجمة عن سوء التغذية، بجانب خدمات الدعم الصحى بالمناطق التى تعانى من اضطرابات قد تؤدى إلى عدم توفر الغذاء والماء مثل الجفاف أو الأوبئة.
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