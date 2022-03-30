صندوق النقد يطلب التزام لبنان بإنجاز الإصلاحات المطلوبة لخطة التعافى كاملة

جدة - نرمين السيد - طلب وفد صندوق النقد الدولى بلبنان التزاما من رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء بلبنان بالسير نحو إنجاز الإصلاحات المطلوبة لخطة التعافى المالى والاقتصادى كاملة، وخصوصا إقرار مشروع قانون "الكابيتال كونترول" وإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المالى والمصرفى بما فى ذلك مصرف لبنان، ليكون على مستوى معايير الحوكمة.





جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبنانى ميشال عون رئيس بعثة صندوق النقد الدولى أرنستو ريجو راميريز على رأس وفد من الصندوق، حيث جرى عرض المراحل التى قطعتها المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، والرؤية التى يملكها الصندوق من أجل المساهمة فى تخطى لبنان الأزمة التى يعانى منها. واطلع الرئيس عون على نتائج الاتصالات القائمة مع الحكومة اللبنانية فى موضوع خطة التعافى المالى والاقتصادى. وأكد الوفد أنه لاحظ تقدما فى مسار المفاوضات من شأنه أن يؤدى إلى توقيع أولى على مذكرة تفاهم قبل التوقيع على العقد النهائى.

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