جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس التونسى قيس سعيد مساء يوم الأربعاء حل البرلمان بعد تعليق أعماله منذ 25 يوليو 2021، حسبما أفادت قناة "العربية".



جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس التونسى قيس سعيد مساء يوم الأربعاء حل البرلمان بعد تعليق أعماله منذ 25 يوليو 2021، حسبما أفادت قناة "العربية". وقال قيس سعيد فى كلمة "بناء على الفصل 72 من الدستور أعلن اليوم وفى هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابى حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الرئيس التونسى يعلن حل البرلمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.