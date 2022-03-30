بايدن بحث مع زيلينسكي تزويد أوكرانيا بقدرات عسكرية "إضافية"

بحث الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تزويد الجيش الأوكراني بقدرات عسكرية "إضافية"، لمساعدته في "الدفاع عن بلاده"، وفق ما أفاد البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض، في بيان، بعد مكالمة هاتفية بين الرئيسين استغرقت 55 دقيقة، إنهما "ناقشا كيفية عمل الولايات المتحدة ليل نهار لتلبية الطلبات الرئيسية لأوكرانيا على صعيد المساعدة الأمنية"، إضافة إلى "الجهود المتواصلة التي تبذلها الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها لتحديد القدرات الإضافية لمساعدة الجيش الأوكراني في الدفاع عن بلاده".

وأضافت واشنطن أنهما أشارا إلى التأثير "الحاسم" للأسلحة التي قدمها الأميركيون على مسار النزاع.

وتابع البيت الأبيض: "كما أبلغ الرئيس بايدن الرئيس زيلينسكي أن الولايات المتحدة تعتزم منح الحكومة الأوكرانية مبلغ 500 مليون دولار كمساعدة مباشرة للميزانية".

وكتب الرئيس الأوكراني، من جانبه، في تغريدة أنه "عرض تحليله للوضع في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات"، غداة جلسة جديدة من المحادثات بين كييف وموسكو.

وأضاف: "تحدثنا عن دعم دفاعي محدد وحزمة عقوبات جديدة مشددة ومساعدات مالية وإنسانية ضخمة".

يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، إيغور كوناشينكوف، الأربعاء، الانتهاء من جميع المهام الرئيسية للقوات المسلحة الروسية في اتجاهات كييف وتشرنيغوف.

وقال كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية، إن الغرض من إعادة تجميع القوات المسلحة الروسية، هو تكثيف الإجراءات في المناطق ذات الأولوية، وقبل كل شيء، إكمال "العملية لتحرير دونباس بالكامل".