في حدث لافت تشهده أحد مستشفيات محافظة الأقصر المصرية السياحية، أجرى عالم المصريات، الدكتور زاهي حواس، فحصا لمومياء بواحد من أحدث أجهزة الأشعة المقطعية في العالم للتعرف على هويتها.
وفي تصريح لموقع "دوت الخليج"، قال حواس إن المومياء تعود لشاب صغير، وعثر عليها في المقبرة رقم ٣٥ الخاصة بالملك أمنحوتب الثاني (عاش في القرن الخامس عشر ق.م) في الأقصر، وأجريت عليها الفحوصات وأخذ عينة الحمض النووي dna لمعرفة من هو أو لمن ينتمي.
وجرت الفحوص بواحد من أحدث أجهزة الأشعة المقطعية في العالم داخل مستشفى الأورمان الخيري، ضمن مشروع عالمي لمعرفة هوية المومياوات المصرية.
وتم نقل المومياء في سيارة مجهزة حفاظا عليها.
وتعرضت المقابر المصرية القديمة للنهب والتخريب خلال عصور الاحتلال والفوضى، وكذلك لإعادة الاستخدام بدفن أشخاص لا يمتّون لصاحب المقبرة أو لزمنه بصلة، ما أوجد صعوبة في تحديد هوية المومياوات والعظام بها إن لم تكُن مصحوبة بنقوش وكتابات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علماء مصريون يفحصون مومياء بـ"أحدث جهاز" لتحديد الهوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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