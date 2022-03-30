takaful.naf.gov رابط تقديم تظلمات الدعم النقدي الموحد 2022 بالرقم الوطني من صندوق المعونة الوطنية

رابط تقديم تظلمات الدعم النقدي الموحد 2022 فقد أعلن صندوق المعونة الوطنية الأردنية رسميا يوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر مارس قرار عام بفتح باب التسجيل في التظلمات للحصول على الدعم النقدي الموحد في الأردن 2022، وذلك بالنسبة للأسر التي لم يشملها الدعم الثالث بعدما تقدم عدد كبير من المواطنين في جميع أنحاء الأردن خلال الفترة الأخيرة بطلبات التسجيل للحصول على الدعم النقدي الموحد المقدم من قبل صندوق المعونة الوطنية بقرار من الحكومة الأردنية بناء على بعض الضوابط والشروط التي تم تحديدها خلال الفترة الأخيرة لاستحقاق الدعم، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور على رابط وخطوات تسجيل تظلمات الدعم النقدي الموحد 2022 عبر صندوق المعونة الوطنية في الأردن.

انطلاق تسجيل تظلمات الدعم النقدي

وقد كانت الحكومة الأردنية متمثلة في صندوق المعونة الوطنية الأردنية صرف دعم المعونة الشهرية التي تقدم لعدد كبير من الأسر الأكثر احتياجا للدعم في جميع أنحاء الأردن، وقد شمل الدعم حوالي 107 ألف أسرة منتشرة في جميع أنحاء المملكة الأردنية، والذي يصل إلى 100 دينار أردني شهريا لجميع المستحقين بناء على الضوابط التي تم الإعلان عنها، وقد تقدم الكثير من الأسر بطلبات الحصول على الدعم النقدي الموحد في الأردن حيث وصل عدد المتقدمين على نحو 412 ألف أسرة، وقد تم تحديد عدد 120 ألف أسرة مستحقة للدعم بعدما تم دراسة الطلبات للتأكد من استحقاق الأسر للحصول على الدعم، فيما تم الإعلان عن فتح باب التسجيل في التظلمات للأسر الدين لم يشملهم الدعم بعدما تم إصدار النتائج خلال الأيام الأخيرة رسميا الآن استعلام رابط الدعم النقدي الموحد في الأردن 2022 برقم الهوية.

رابط تقديم تظلمات الدعم النقدي الموحد 2022

وقد تم تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بتسجيل تظلمات الحصول على الدعم النقدي الموحد في الأردن 2022، وذلك من خلال موقع صندوق المعونة الوطنية الإلكترونية الأردنية من خلال اتباع الخطوات التالية.