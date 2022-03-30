جدة - نرمين السيد - أعلنت ذلك الرئاسة الموريتانية، اليوم الأربعاء.. وكان ولد بلال قد قدم مساء أمس الثلاثاء استقالة حكومته إلى الرئيس الموريتانى.
ويأتى تجديد الرئيس الموريتانى للثقة فى رئيس وزرائه المهندس محمد ولد بلال فى وقت يتحدث المراقبون فى نواكشوط عن بداية جديدة للإصلاح بعد انتقادات لاذعة وجهها الغزوانى للمسؤولين الأسبوع الماضى.
يشار إلى أن هذا التكليف هو الثانى لولد بلال على رأس الحكومة، وهو رئيس الوزراء الـ17 فى موريتانيا منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الموريتانى يكلف رئيس الوزراء المستقيل بتشكيل الحكومة الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.