الرئيس الموريتانى يكلف رئيس الوزراء المستقيل بتشكيل الحكومة الجديدة

جدة - نرمين السيد - أعلنت ذلك الرئاسة الموريتانية، اليوم الأربعاء.. وكان ولد بلال قد قدم مساء أمس الثلاثاء استقالة حكومته إلى الرئيس الموريتانى.

ويأتى تجديد الرئيس الموريتانى للثقة فى رئيس وزرائه المهندس محمد ولد بلال فى وقت يتحدث المراقبون فى نواكشوط عن بداية جديدة للإصلاح بعد انتقادات لاذعة وجهها الغزوانى للمسؤولين الأسبوع الماضى.

يشار إلى أن هذا التكليف هو الثانى لولد بلال على رأس الحكومة، وهو رئيس الوزراء الـ17 فى موريتانيا منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.