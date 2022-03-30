عاجل.. مقتل جندى أمريكى جراء اصطدام مروحيتين

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن الحادث وقع بين طائرتى هليكوبتر من طراز UH-60 بلاك هوك، حوالى الساعة 2 صباحا فى حقل رايت للجيش، وهو جزء من قاعدة فورت ستيوارت فى هينسفيل، وفقا لبيان صادر عن مسؤولى القاعدة.

وقال مسؤولون إن الحادث قيد التحقيق وإن مطار رايت العسكرى مغلق حتى إشعار آخر.

وينضم الحادث إلى سلسلة من حوادث تحطم الطائرات ذات الأجنحة الدوارة الأخرى فى الأشهر الأخيرة، وكان آخرها تحطم طائرة MV-22B Osprey فى 18 مارس فى المحيط المتجمد الشمالى قبالة سواحل النرويج مما أسفر عن مقتل أربعة من مشاة البحرية.

وفى فبراير تحطمت طائرتى هليكوبتر من طراز بلاك هوك أثناء تدريب لقوات الحرس الوطنى فى ولاية يوتاه. وفى يناير أصيب شخص عندما تحطمت طائرة هليكوبتر Seahawk تابعة للبحرية فى ولاية فرجينيا.