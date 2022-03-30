الرئيس الأوكرانى يطالب النرويج بدعم أمن الطاقة فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - طالب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى اليوم الأربعاء النرويج بالإسهام فى تعزيز أمن الطاقة فى أوروبا عبر توفير إمدادات الطاقة الضرورية لدول الاتحاد الأوروبى وأوكرانيا.





وأعرب زيلنسكى عن امتنانه للحكومة النرويجية للمساعدات التى تم تقديمها لبلاده فيما يخص التسليح، مؤكدا على ضرورة القيام بالمزيد لإيقاف الحرب وإرسال المزيد من الأسلحة خاصة الصواريخ المضادة للسفن والأنظمة الدفاعية والأنظمة المضادة للمدرعات نظرا لاستمرار القتال ونشر قوات روسية جديدة، وذلك فى كلمة أمام البرلمان النرويجى عبر الإنترنت نقلتها قناة "يورو نيوز" الأوروبية.

كما طالب الرئيس الأوكرانى بتكثيف العقوبات على روسيا مؤكدا أنها السبيل الوحيد لدفعها للسعى إلى السلام، لافتا إلى أن مستقبل القارة الأوروبية بأكملها يتحدد الآن داخل أرض وبحر وجو أوكرانيا، مشددا على أهمية الوحدة فى محاولة وقف الهجوم الروسى على أوكرانيا.

وفى سياق آخر، دعا وزير الصحة البولندى آدم نيدزيلسكى، الاتحاد الأوروبى إلى تمويل الرعاية الطبية للاجئين الوافدين من أوكرانيا.

وقال نيدزيلسكى - فى اجتماع لوزراء صحة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، نقله راديو بولندا اليوم الأربعاء - "مع 10 دول أعضاء، أصدرنا بيانا مشتركا، نحث فيه الاتحاد الأوروبى على توفير أموال جديدة للرعاية الطبية للاجئين الوافدين من أوكرانيا"، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء الموقعة على البيان بخلاف بولندا هى: بلغاريا وجمهورية التشيك وكرواتيا وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا.

وأضاف "لقد تمكنا من إقناع العديد من الدول الأخرى بدعم الاقتراح أيضا، ونحن ننتظر الآن رد المفوضية الأوروبية" لافتا إلى أن الرعاية الطبية للأشخاص الذين نزحوا بسبب الحرب تكلف بولندا مئات الملايين شهريا، مشددا على أن التضامن الأوروبى لا ينبغى أن يكون مجرد شعار، بل يجب أن يستلزم دعما ماليا حقيقيا.

وأشار إلى أن بلاده دعت بروكسل أيضا إلى نقل بعض المرضى اللاجئين الذين يعانون من حالات طبية طويلة الأمد إلى دول أعضاء أخرى، مشيرا إلى أنه حتى الآن تم نقل 26 من هؤلاء المرضى - معظمهم من مرضى السرطان - إلى خارج بولندا.

و على صعيد متصل، أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية استقبال مليونين و368 ألف لاجيء فارين من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكر "راديو بولندا" فى نشرته الإنجليزية أن أمس الثلاثاء شهد دخول 22 ألفا و400 لاجئ من الحدود الأوكرانية، مقابل 21 ألف لاجئ أمس الأول الإثنين.. مشيرا إلى أنه رغم أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، إلا أن بينهم عددا من مواطنى دول فى آسيا وإفريقيا.