غدا.. الأمن الإفريقى يعقد جلسة حول معاهدة منع الأسلحة النووية فى القارة

جدة - نرمين السيد - يعقد مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الإفريقى، غدا الخميس، جلسة إحاطة بمشاركة اللجنة الإفريقية للطاقة النووية حول تنفيذ معاهدة ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ الأسلحة اﻟﻨﻮوﻳﺔ فى إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ (معاهدة بليندابا).





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