نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي مبطلات الصيام ومكروهاته في شهر رمضان وفقًا لتصريحات دار الإفتاء وما يفطر الصائم! في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن مبطلات الصيام ومكروهاته يبحث ويتساءل عنها الجميع، نظراً لأن شهر رمضان قد اقترب بالفعل فلم يتبقى عليه سوى عدة أيام فقط، وهناك العديد من مبطلات الصيام، كما أن هناك بعض الأمور المكروهة التي يمكن أن يفعلها المسلمين الصائمين من دون معرفة منهم، لذلك كانت دار الإفتاء المصرية حريصة على إعلان هذه الأمور سواء مبطلات الصيام أو المكروهات من أجل أن يتعرف عليها الأشخاص الغير مدركين لها حتى يستطيعون نيل ثواب الصيام كاملاً.

مبطلات الصيام ومكروهاته

إن الصيام عبادة لها أثر عظيم في حياة المجتمع والفرد، وهذا حيث يعوض المسلم على التحمل والصبر ورق الأحاسيس والمشاعر، كما أنه يقرب العبد من الله تعالى، والصوم عبارة عن طاعة وخضوع وحرمان من الملذات والشهوات طيلة اليوم، ويكفيه فضلا ذكره بالقرآن الكريم، ولأنه يأتي مرة واحدة في العام لا يمكن عدم الاستعداد له أو المخاطرة بفقدان ثوابه، لذلك قدمت الدار كل المبطلات وكذلك والمكروهات كالتالي:

بخاخ الربو.

بخاخ الأنف بحالة تجاوزه الخياشيم.

الحيض والنفاس.

التدخين بنهار رمضان .

التقيؤ بقصد.

الأكل والشرب بقصد.

الجماع بنهار رمضان، حيث أن جماع الصائم يبطل الصوم حتى إن كان الصيام نفل أو فرض، وبحالة شهر رمضان يكون عليه أن يقضي الكفارة المغلظة إذا حدث ذلك، والتي تم تحديدها سابقاً بعتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين بشكل متتالي ومتتابع من دون إفطار إلا بعذر شرعي وهو أيام التشريق والعيد أو السفر أو المرض، فإذا أفطر ليوم واحد حتى من دون عذر وجب عليه استئناف الصيام ليحصل تتابع، فإذا لم يستطيع يمكنه أن يطعم 60 مسكين لكل واحد منهم نصف كيلو و10 جرام بر جيد.

إنزال المني بشكل اختياري من خلال اللمس أو التقبيل أو الاستمناء أو ما دون ذلك بنهار رمضان، وهذا لأنها ضمن الشهوات التي يجب اجتنابها في الصيام، في حين أن اللمس والتقبيل من دون إنزال لا يفطر، وأما عن الإنزال بالاحتلام فهو لا يفطر أيضاً بسبب أنه بدون قصد أو اختيار من الصائم، في حين أن ما يتم التفكير به معفو به بما لم تعمل النفس أو تتكلم به.

مكروهات الصيام

هناك أمور مكروهة لا يعاقب عليها فاعلها ولا يثاب من يتركها، حيث يجب على الصائم أن يبتعد ويتخلى عما يؤدي إلى إفساد الصيام حتى وإن كانت تلك الأمور لا تفسده، ومن الأمور المكروهة التالي:

الصيام لمدة يومين أو أكثر من دون تناول شراب أو طعام في الليل، حيث يطلق على هذا الأمر الوصال في الصيام، وسبب أنه مكروه أنه يضعف الجسم.

استعمال السواك من بعد الزوال وشم الروائح القوية وابتلاع الريق بعد جمعه، والتي يمكن أن تصل جميعها لجوف الصائم ويبتلعها وبذلك يفسد الصيام.

المبالغة في الاستنشاق والمضمضة عند الوضوء وفي الأغلب لا يفسد الصيام إلا إذا كان بقصد.

التفكير بالجماع أو النظر بشكل مطول إلى الزوجة، وهذا لأنها من مثيرات الشهوة وبذلك يمكن أن يفسد الصوم.

تذوق الطعام لأنه يمكن أن ينزل منه شيء إلى الجوف أو بلعه.

القبلة لأنها تثير شهوة الصائم ويمكن أن تتسبب في الأمناء أو الجماع مثيرات أخرى.

ما لا يفطر في رمضان

هناك بعض الأشياء التي كان يعتقد الأشخاص سابقاً أنها تفطر وتبطل الصيام، ولكن بعد قيام دار الإفتاء بإعلانها أنها لا تفطر وجب التعرف عليها، وهي كالتالي:

القيء من غير قصد.

مرطب الشفاه.

بلع الريق.

الأكل والشرب من دون قصد.

استعمال الكحول في تطهير اليد.

الغسيل الكلوي.

التبرد بالماء.

نقل الدم.

تذوق الطعام من دون بلع باللسان.

الروائح والعطور.

استعمال الفرشاة والمعجون من دون تسرب أي جزء منها إلى داخل الجوف.

قطرة العين.

المرطبات المستعملة لترطيب البشرة.

الحقن عضل أو وريد.

غسول الأذن بحالة عدم وجود ثقب بها.

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