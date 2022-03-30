نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل بطاقة ائتمانية في السعودية تقسيط المشتريات من التسوق الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الصعب تحديد أفضل بطاقة ائتمانية تقسيط على الإطلاق، نظراً لأن نسب التفضيل تكون متفاوتة وتختلف من شخص لأخر حسب إمكانية الاستفادة من العروض والخصومات التي تقدمها البطاقة لحاملها، وفي العموم تعتبر البطاقة الائتمانية هي بطاقة تمكن العميل من سحب مبالغ مالية وشراء المستلزمات نقديًا ومن ثم سداد المستحقات للبنك، ومن الجدير بالذكر تصارع البنوك في تقديم أفضل بطاقة ائتمانية تقسيط تناسب المتطلبات المختلفة.

أفضل بطاقة ائتمانية تقسيط من بنك البلاد

تعد بطاقة تمكين هي الخيار المفضل لدى عملاء بنك البلاد السعودي، وتصنف بطاقة تمكين على أنها بطاقة فيزا ائتمانية فريدة من نوعها، حيث يتمكن العميل من خلالها إتمام عمليات التسوق الإلكتروني وشراء المتطلبات ثم سداد المستحقات عن طريق دفعات شهرية ميسرة وبدون إضافة هامش ربح شهري، مع توافق التمويل مع أحكام الشرع.

أفضل بطاقة ائتمانية تقسيط من بنك الراجحي

تعد البطاقة البلاتينية أفضل بطاقة ائتمانية تقسيط مقدمة من بنك الراجحي الإسلامي، حيث تعتمد تلك البطاقة آلية العمل بنظام التمويل بالمرابحة، حيث يتمكن حامل البطاقة البلاتينية من شراء المستلزمات أو اجراء سحب نقدي ومن ثم يصاف هامش ربح شهري بنسبة ١٪ على إجمالي المبلغ المستحق السداد، بالإضافة إلى أهم شرط وهو أن التمويل يتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، كما أن تلك البطاقة تمنح العميل ضمان لسنوات مضاعفة للضمان العادي وذلك على كافة السلع، كما تمنح العملاء ميزة الحماية على المشتريات سواء مسروقة أو مفقودة أو تألفه مع إمكانية الاستبدال.

أفضل بطاقة ائتمانية تقسيط من البنك الأهلي

تتميز تلك البطاقة عن غيرها من ناحية توفير مكافآت لأهالي المملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق استبدال النقط بأي شكل يرغب به العميل ومتى أراد، حيث يمكن تحويل تلك النقط إلى حجز تذاكر سفر أو الإقامة في فندق، أو تحويل تلك النقط إلى أموال نقدية أو الحصول على هدايا مقابل تلك النقط، كما تمنحك تلك البطاقة إمكانية الدخول المجاني لعدة صالات انتظار في عدة مطارات حول العالم، وتمنح البطاقة للعميل ضمان التسوق الإلكتروني الآمن دون حدوث انتهاكات أو سرقات.