القوات الروسية تعلن تصفية تشكيل نازى فى ضواحى كييف

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان صدر عن الحرس الروسى أن "الرائد فى قوات الشرطة الخاصة الروسية ف. كازاكوف، رصد إطلاقا للنار من نافذة أحد المبانى" فى القرية السياحية، وداهم رجال الحرس المنزل الذى تمترس فيه عناصر التشكيل النازى". وتابع: "تمت تصفية عناصر الجماعة المذكورة بالكامل دون خسائر فى صفوف الحرس الروسى".

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