المركزى الأوروبى يحذر من زيادة أسعار الغذاء بسبب العملية العسكرية الروسية

جدة - نرمين السيد - عدّ البنك المركزى الأوروبى العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا بمثابة "نقطة تحول لأوروبا، مرجحا زيادة جديدو لتضخم أسعار الغذاء فى العالم على إثر ذلك، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".





وحذرت رئيسة البنك المركزى الأوروبى كريستين لاجارد، اليوم الأربعاء، من العواقب الوخيمة للحرب الروسية فى أوكرانيا وحثت الحكومات والمستثمرين على إتاحة التمويل لتعزيز مرونة أوروبا، وفقا لوكالة بلومبرج.

وقالت لاجارد فى تصريحات على هامش زيارة تجريها لقبرص: "كلما طال أمد الحرب، زادت التكاليف على الأرجح".

وشنت روسيا فى 24 فبراير الماضى عملية عسكرية فى أوكرانيا، تهدف لنزع السلاح، وسط تنديدات غربية تبعتها حزم متتالية من العقوبات على الاقتصاد الروسى، وبالمقابل دعم أمنى واقتصادى وإغاثى لأوكرانيا.