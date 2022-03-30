جدة - نرمين السيد - وقال المصدر لوكالة "نوفوستى" الروسية، إن بؤرة الهزة كانت تقع فى منطقة (جنوب إقليم كراسنويارسك) يرماكوفسكى على عمق 10 كم تحت الأرض، مؤكدا أن التقارير الأولية لم تشر إلى وقوع دمار أو إصابات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هزة أرضية تضرب جنوبى سيبيريا الروسية بقوة 4.4 ريختر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.