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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في الاعتكاف بالمسجد الحرام 2022 من الأمور التي يبحث عنها كثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة، فقد أتاحت الهيئة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الاعتكاف في الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم بشكل رسمي لعام 1443-2022 بعد التقديم لطلبات الاعتكاف والموافقة عليها وهذا ما سوف نتعرف عليه بالسطور المقبلة:

رابط التسجيل في الاعتكاف بالمسجد الحرام 2022

يمكن التسجيل في الاعتكاف بالمسجد الحرام بالأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك عبر البوابة الرسمية لرئاسة شئون المسجد الحرام والمسجد النبوي مباشرة وقد تم استقبال جميع طلبات الاعتكاف بداية من يوم 15 شعبان ويمكن الاستعلام عن طلبك من خلال البوابة الرسمية.

طريقة التسجيل في الاعتكاف بالمسجد الحرام 2022

قم بالدخول مباشرة إلى البوابة الرسمية للمسجد الحرام والمسجد النبوي.

ثم النقر على الاعتكاف ثم ” طلب تسجيل اعتكاف جديد “.

ثم أدخل البيانات المطلوبة حول المعتكف ثم رفع صورة الهوية الوطنية أو بطاقة الإقامة.

الموافقة على الشروط وسوف يتم إرسال رسالة بها حالة الطلب على الهاتف الجوال.

موعد إرسال طلبات الاعتكاف 2022

سوف تستقبل الهيئة الطلبات بداية من 15 شعبان حتى يوم العاشر من رمضان وسوف يتم استلام تصاريح الاعتكاف للأشخاص المقبولين بداية من 16 رمضان وحتى يوم 19 رمضان، من الكبينة الخاصة لشؤون المعتكفين في ساحة المسجد الحرام باب 119. وسيكون بداية الاعتكاف يوم 19 رمضان حتى يوم 30 رمضان.

شروط الاعتكاف في المسجد الحرام

التسجيل على البوابة الرسمية إلكترونيًا.

التعاون مع كافة العاملين بالمسجد الحرام واتباع الأنظمة والقوانين.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام والمحافظة على أماكن الاعتكاف نظيفة وسليمة.

منع تعليق أي ملصقات داخل الحرمين .

عدم اصطحاب أغراض غير مرغوب فيها.

الأغراض المسموح بها خلال الاعتكاف

قطعتين لملابس الإحرام.

سجادة صلاة .

مخدة وغطاء خفيف.

أماكن الاعتكاف للرجال والنساء

أعلنت الهيئة العامة لرئاسة شئون الحرمين الشريفين أنه قد تم تصميم مربعات للرجال والنساء وتم وضع حواجز بقبو توسعة الملك فهد من جهة اليمين واليسار وتم تحديد أبواب مخصصة من أجل أغراض المعتكفين في الجهة الشمالية والجنوبية رقم 59 ورقم 75 ورقم 81 ويوجد مراقبين على الأبواب معهم كروت صغيرة لتوزيعها على المعتكفين وبها شروط الاعتكاف.