تحميل نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf جميع المحافظات العراقية

تحميل نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021، يتم البحث كثيراً هذه الفترة عن نتائج القبول الموازي لدولة العراق 2021/2022، وهذا يكون عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حتى يعرف الطلاب والطالبات النتيجة، حيث أنها ستظهر إلكترونياً لكل الطلاب والطالبات، كما أنه زاد البحث عن النتيجة هذه الفترة بسبب البدء في رفع الدرجات لكل محافظات العراق، حيث أنها وفرت هذه الخدمة بشكل مجاني، لكي يسهل على الطلاب معرفة النتيجة من المنزل بسبب فيروس كورونا المستجد الذي كان السبب في منع الازدحام والاختلاط. نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022.

تحميل نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الرابط الخاص بمعرفة نتيجة القبول الموازي 2021/2022، حتى يتثنى للطلاب معرفة نتائجهم و ومعرفة الكلية التي تم القبول بها، وقالت أن هذا سيكون عن طريق بوابة إلكترونية خاصة بهم لكي يتعاملوا معها بكل سهولة، وحتى يتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم بكل سهولة، وأيضاً نعرف أنه عندما ينتظر الطلاب النتيجة يكونوا في حالة من الرعب والخوف والقلق، كما أن نتائج البحث هذه الفترة كان عليها إقبال شديد من الطلاب الذين يبحثون عن النتيجة حتى يطمئنوا، كما أنها وضحت الحدود الدنيا للنتائج، وأوضحت الوزارة أيضاً الطريقة التي يجب الاستعلام بها عن النتيجة حتى يصلون إليها بكل سهولة، وكيفية التعامل مع الموقع، وكيف يقومون بإدخال البيانات للوصول للنتائج.

كيفية الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي

طريقة الاستعلام قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتسهيل البحث عن النتيجة لكل الطلاب والطالبات كالآتي:

يتم تسجيل دخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

قم باختيار القائمة التي تخص النتيجة.

قم بإدخال اسم الطالب في المكان المخصص له.

أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

أدخل المحافظة المتواجد بها هذا الشخص.

وأخيراً اختيار خانة عرض النتيجة.

يتم عرض النتيجة والكيلة التي تم القبول بها.

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