نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحميل بيس 2022 موبايل بدأ العد التنازلي لإطلاق إي فوتبول بيس 2022 موبايل في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تحميل بيس 2022 موبايل ، حان وقت الاستمتاع بمنافسات جديدة من أحدث إصدار إي فوتبول بيس 2022 موبايل. والذي سيتم إطلاقه قريبا جدا كما انتظر جميع محبي اللعبة حول العالم هذا الحدث التاريخي عدة شهور كثيرة. حيث حتى الآن لم يتم نزول PES2022 موبايل على أنظمة الهواتف المختلفة. واليوم من خلال منصتكم الأمنة (ثقفني) سوف نعرض لكم موعد نزول بيس 2022 موبايل للاندرويد. كما سنعرض لكم طريقة الحصول على لعبة eFootball PES 2022 Mobile للاندرويد بشكل رسمي غير مخالف لقوانين اللعبة. وذلك من خلال الفقرات القليلة القادمة. أرجو منكم التركيز وقراءة الفقرات جيدا.

كيفية تحميل بيس 2022 موبايل للاندرويد

يعتقد البعض أن اللعبة متاحة على شبكة الأنترنت ولكن في الحقيقة اللعبة غير متاحة حتى الآن وكل ماهو متاح على شبكة الأنترنت. مجرد نسخ غير أصلية وعبارة عن نسخ معدله من الإصدارات السابقة. كما تعمل هذه النسخ من إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد. بإضافة ملفات إلي الملفات الأصلية في اللعبة داخل الهاتف. ولكن في الحقيقة هذه طرق غير رسمية ويمكن من خلالها أختراق حسابك الإلكتروني عن طريق PES 2022 موبايل. كما يتم تسريب بياناتك الشخصية من على الهاتف المحمول لصالح الموقع المضلل.

خطوات تثبيت PES 2022 موبايل

كما ذكرنا في الفقرة السابقة أن اللعبة ما زالت تحت التطوير وغير متاحة على المنصات الرسمية مثل جوجل بلاي. حيث تقوم كونامي بإصدار جميع نسخها على جوجل بلاي فقط وذلك للهواتف فقط. وسوف يتم نزول أيضا إي فوتبول بيس 2022 موبايل على جوجل في بلاي في الموعد الذي سنعرضه في الفقرة التالية ويمكن تحميلها عن طريق الخطوات التالية.

كيفية تحميل بيس 2022 موبايل تحتاج إلى الاتصال بالأنترنت.

تحتاج إلى الاتصال بالأنترنت. ثم يجب الضغط على أيقونة جوجل بلاي من خلال الهاتف.

والبحث عن PES 2022 موبايل .

. في حالة صدور اللعبة رسميا ستظهر بأيقونة جديدة وبجانبها زر التثبيت أو التحديث في حالة تم تثبيت 2021 مسبقا.

ننتظر بضع دقائق حتى تمام التنزيل على الهاتف.

موعد نزول بيس 2022 موبايل رسميا

نحن لا نعمل في شركة كونامي لتسريبات معلومات عن كيفية تحميل بيس 2022 موبايل. ولكن نحن دائما نقوم بالتوقع الذي يكون صحيحا بنسبة تتخطى 90%. وهو بالفعل قامت كونامي بتنزيل رسالة خاصة بها على موقعها بأن لعبة eFootball PES 2022 Mobile للاندرويد ستكون متاحة في الربيع الحالي. ولكن بدون تحديد يوما. ومن منصتنا هنا سوف نعرض لك اليوم المتوقع بالصور من داخل اللعبة. كما يمكن المستخدم التأكد أيضا من الموعد من خلال الخطوات التالية.

أولا فتح الإصدار الحالي من بيس 2021 للهواتف.

ثم الضغط أعلى الصفحة على عربة التسوق.

ثم خيار أيقونة النقاط.

بعد ذلك اختيار اللاعبون المتاح شرائهم بنقاط اللعبة.

سوف نلاحظ أن نهاية صلاحية اللاعبون يوم 28 من أبريل المقبل. وهو أيضا في الربيع والصورة التالية من حسابي الخاص توضح مدى صحة الأخبار حيث سيكون موعد نزول بيس 2022 موبايل في 28 من أبريل المقبل.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم كيفية تحميل بيس 2022 موبايل. كما عرضنا موعد نزول بيس 2022 موبايل بالصورة الأصلية من داخل اللعبة. نتمنى لكم الاستمتاع باللعبة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.