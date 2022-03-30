نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني pdf في المقال التالي
نتائج الثالث المتوسط الخارجي التي تزاد عليه عمليات البحث يوم بعد يوم من قبل الطلاب والطالبات بكافة أنحاء ومحافظات العراق في الوقت الحالي، من أجل التعرف على خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 بالعراق، وهذه النتائج تتمثل بأهمية بالغة بالتزامن مع الانتهاء الطلاب والطالبات من أداء الاختبارات الآونة الأخيرة، وحيث أن وزارة التربية والتعليم قد أشارت بالإعلان عن نتائج الطلاب والطالبات، ونحن الآن سوف نعرض عليكم بهذه السطور رابط وخطوات الاستعلام عن كافة نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الخارجي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وعن الموعد الخاص بطرح النتائج.
نتائج الثالث المتوسط الخارجي
قد كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل رسمي أنها تم الانتهاء من جميع مهام التصحيح للاختبارات الخاصة بالصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 بالمدارس المتنوعة فقد بدأت أعمال التصحيح للاختبارات ورصد الدرجات منذ البدء من الانتهاء الاختبارات بالإضافة للطلاب خلال الآونة الأخيرة، ومن المقرر أن تعلن بشكل رسمي عن جميع نتائج الطلاب والطالبات بالساعات القليلة القادمة، وهذا بعد أن يتم الاعتماد بشكل رسمي من خلال الوزارة، وسوف يتم القيام بطرحها بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم من أجل الحصول على النتائج بكل بساطة عن طريق الرقم الامتحاني المتعلق بالطالب.
رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط
أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية أن قد تم بالفعل تفعيل رابط إلكتروني خاص بالموقع حتى يتم عن طريقه الاستعلام عن جميع نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق في شتى المحافظات وهذا يتم عن طريق اتباع هذه الخطوات بكل سهولة:ـ
- يتم في البداية تسجيل الدخول موقع وزارة التربية والتعليم عبر شبكة الانترنت.
- من ثم يتم الضغط على القائمة الخاصة بنتائج الاختبارات.
- من ثم عليك باختيار نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي لعام 2022.
- اختيار المحافظة التابع لها الطالب والتي يدرس بها.
- عليك النقر على ملف النتيجة واختيار أيقونة تنزيل الملف.
- يتم القيام بتحميل ملف النتيجة ومن ثم يتم فتحه على الجهاز الخاص بك.
- يتم البحث في ملف البي دي الذي تم تحميله عن الرقم الامتحاني وسوف تحصل على النتيجة بشكل مباشر.
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