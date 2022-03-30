نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني pdf في المقال التالي
نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022 يبحث عنه ألاف الطلاب والطالبات في شتى محافظات العراق من أجل التعرف على نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي، بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم عن اقتراب موعد الإعلان عن نتيجة الاختبارات بعد أن بتم الانتهاء منها بشكل رسمي من كافة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وخلال الساعات المقبلة، ومن المقرر أن يتم الكشف عن النتائج من قبل المواقع الرسمية المفعلة الخاصة بوزارة التربية والتعليم والمواقع التي قد تم اعتمادها من قبل الوزارة، ونحن اليوم في الفقرة القادمة سوف نتعرف على رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الخارجي.
نتائج الثالث المتوسط الخارجي
بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن إتاحة رابط خاص بالاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط عبر موقع وزارة التربية والتعليم فقد بدأ الطلاب والطالبات في شتى المحافظات بالبحث عن الرابط الخاص بالحصول على نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022، وحتى تسهل الوزارة على كافة الطلاب الحصول على نتيجة الاختبار من خلال رقم الجلوس عبر شبكة الانترنت دون أن تحتاج للخروج من المنزل حتى لا تتعرض لانتشار فيرس كورونا المستجد والمتحور الجديد أوميكرون.
وقد تم بالفعل الانتهاء من النتيجة في عدد كبير من المحافظات ويتم الآن العمل على لافع النتيجة في باقي المحافظات التي لم تنتهي بعد من أعمال الكنترول، والمحافظات التي قد انتهت من نتيجة الصف الثالث المتوسط الخارجي في الكرخ والقادسية والنجف واربيل والرصافة وصلاح الدين ونينوي، وسوف يتم العمل على رفع نتائج باقي المحافظات.
رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط
يوجد بعض الخطوات البسيطة الهامة التي من الممكن اتباعها من خلال الطلاب والطالبات حتى أن يتم الحصول على نتيجة اختبارات الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 في العراق
- يتم الدخول موقع وزارة التربية والتعليم عبر شبكة الانترنت.
- من ثم يتم النقر على قسم نتائج الاختبارات.
- يتم اختيار نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي لعام 2022.
- اختيار المحافظة التابع لها الطالب.
- يتم النقر على ملف النتيجة واختيار أيقونة تنزيل.
- يتم القيام بتحميل ملف النتيجة ومن ثم يتم فتحه.
- يتم البحث في ملف البي دي عن الرقم الامتحاني وسوف تحصل على الفور لنتجتك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني pdf على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.