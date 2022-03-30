نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني pdf

نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022 يبحث عنه ألاف الطلاب والطالبات في شتى محافظات العراق من أجل التعرف على نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي، بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم عن اقتراب موعد الإعلان عن نتيجة الاختبارات بعد أن بتم الانتهاء منها بشكل رسمي من كافة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وخلال الساعات المقبلة، ومن المقرر أن يتم الكشف عن النتائج من قبل المواقع الرسمية المفعلة الخاصة بوزارة التربية والتعليم والمواقع التي قد تم اعتمادها من قبل الوزارة، ونحن اليوم في الفقرة القادمة سوف نتعرف على رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الخارجي.

نتائج الثالث المتوسط الخارجي

بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن إتاحة رابط خاص بالاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط عبر موقع وزارة التربية والتعليم فقد بدأ الطلاب والطالبات في شتى المحافظات بالبحث عن الرابط الخاص بالحصول على نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022، وحتى تسهل الوزارة على كافة الطلاب الحصول على نتيجة الاختبار من خلال رقم الجلوس عبر شبكة الانترنت دون أن تحتاج للخروج من المنزل حتى لا تتعرض لانتشار فيرس كورونا المستجد والمتحور الجديد أوميكرون.

وقد تم بالفعل الانتهاء من النتيجة في عدد كبير من المحافظات ويتم الآن العمل على لافع النتيجة في باقي المحافظات التي لم تنتهي بعد من أعمال الكنترول، والمحافظات التي قد انتهت من نتيجة الصف الثالث المتوسط الخارجي في الكرخ والقادسية والنجف واربيل والرصافة وصلاح الدين ونينوي، وسوف يتم العمل على رفع نتائج باقي المحافظات.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط

يوجد بعض الخطوات البسيطة الهامة التي من الممكن اتباعها من خلال الطلاب والطالبات حتى أن يتم الحصول على نتيجة اختبارات الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 في العراق