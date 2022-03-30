أوكرانيا: الجيش الروسي يجمع صفوفه ويستعد لشن هجمات جديدة

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، أولكسندر موتوزيانيك، اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية في أوكرانيا تعيد تجميع صفوفها وتستعد لتجديد العمليات الهجومية.
وقال موتوزيانيك إن “الجهود الرئيسية للجيش الروسي تتركز على القوات الأوكرانية المحيطة في شرق أوكرانيا”، مضيفًا أن روسيا ما زالت تحاول الاستيلاء على مدينة ماريوبول ومدينتي بوباسنا وروبيجن.
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وأكد أن روسيا تستعد لاستئناف العمليات الهجومية.
وقال إن “قيادة القوات المسلحة الأوكرانية رصدت بعض تحركات القوات الروسية بعيدا عن منطقتي كييف وتشرنيهيف، لكنها لا تعتبر ذلك انسحابا شاملا”.
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