زيلينسكى: كلما كانت العقوبات على روسيا أقوى كلما كان جلب السلام أسرع

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا معتبرًا أنه:" كلما كانت العقوبات أقوى كلما كان جلب السلام أكثر سرعة"، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".





وأوضح زيلينسكى، خلال كلمة له، اليوم الأربعاء، أمام برلمان النرويج، أن الطريقة الوحيدة لحث روسيا على البحث على السلام هى العقوبات، مضيفًا:" أنا متأكد أن الدولة التى تمنح جائزة نوبل - يقصد النرويج- تفهم أكثر من أى دولة أخرى مدى حاجتنا للسلام".

ودعا زيلينسكى، دولة النرويج للانضمام إلى العقوبات التى فرضتها الدول الأوروبية على روسيا على إثر عمليتها العسكرية فى أوكرانيا.

قال زيلينسكى " أتطلع إلى النرويج لأن تنضم إلى العقوبات الأوروبية.. هذا مهم"، مضيفًا" " أنا متأكد أن الدولة التى تمنح جائزة نوبل - يقصد النرويج- تفهم أكثر من أى دولة أخرى مدى حاجتنا للسلام".

وأفضت المفاوضات الروسية الأوكرانية فى اسطنبول، أمس الثلاثاء، عن قرار بخفض عمليات روسيا القتالية على محورى كييف وتشيرنيجوف بشمال أوكرانيا، وسط حديث عن إمكانية الوصول إلى "سلام مع أوكرانيا" بحسب تصريحات كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكى.

وشنت روسيا فى 24 فبراير الماضى عملية عسكرية فى أوكرانيا، تهدف لنزع السلاح، وسط تنديدات غربية تبعتها حزم متتالية من العقوبات على الاقتصاد الروسى، وبالمقابل دعم أمنى واقتصادى وإغاثى لأوكرانيا.