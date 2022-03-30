الأمم المتحدة: أكثر من 4 ملايين أوكرانى فروا من الحرب

جدة - نرمين السيد - كانت مفوضية اللاجئين أفادت بان أكثر من 3.9 مليون شخص عبروا الحدود الأوكرانية إلى المناطق المجاورة خلال الشهر الماضى جراء الحرب فى أوكرانيا.

وفى جلسة لمجلس الأمن، أمس الثلاثاء، أكدت جويس مسويا مساعِدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة فى حالات الطوارئ، أن أكثر من 10 ملايين شخص –بمن فيهم أكثر من نصف أطفال أوكرانيا– فرّوا من منازلهم.

وأوضحت -بحسب الموقع الرسمى للأمم المتحدة- أن تقديرها السابق يشمل نحو 6.5 مليون شخص نزحوا داخل البلاد، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.