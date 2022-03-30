الاستعلام عن صلاحية إقامة www.absher.sa والذي يخص المقيمين على الأراضي السعودية للتعرف على الفترة المتبقية في التأشيرة الخاصة بالإقامة التي يحصل عليها المقيم، وذلك لضمان الإقامة السالمة بالمملكة وعدم التعرض للعقوبات وتتيح البوابة العامة لوزارة الخارجية بالمملكة كيفية الاستعلام عبر منصة ابشر الإلكترونية.

الاستعلام عن صلاحية إقامة www.absher.sa اعرف أجل التأشيرة للمقيم عبر منصة أبشر

يتابع كافة المقيمين على الأراضي السعودية بغرض العمل المؤقت أو الدائم وكذلك السياحة التأكد من استكمال الوثائق الخاصة بالإقامة والعمل وجواز السفر وبطاقة التنقلات في المملكة، حيث يجب التأكد الجيد بكل الوثائق حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية أو دفع الغرامات والتي قد يصل إلى الترحيل من المملكة وعدم السماح بالعودة في فترة مقررة.

منصة أبشر الإلكترونية لإنهاء معاملات التأشيرة

تعتبر المنصة الإلكترونية ابشر هي قاعدة بيانات المملكة الرئيسية التي يكون فيها جميع بيانات الموجودين على الأراضي السعودية، السعوديين والمقيمين أو العاملين بشكل مؤقت، وكذلك يتم استقبال بيانات المقبلين على الأراضي السعودية بغرض العمل أو الزيارة العائلية وكذلك السياحة، الحج والعمرة، وذلك من خلال إنشاء حساب خاص يتم وضع فيه كافة البيانات اللازمة، ويتم الاعتماد عليها من العديد من المؤسسات والهيئات السعودية كمرجع هام للتأكد من بيانات الموجودين بالمملكة.

كيف تعمل منصة أبشر على معاملات التأشيرات

يتم التعرف من خلالها على موعد تجديد الإقامة وموعد الانتهاء.

يقوم المستخدم بالتعرف على أحقية الحج والاستعلام عن البصمة.

يتم متابعة العاملين بالمملكة والمقبلين عليها وحركة العمل فيها ومواعيد المغادرة والإبلاغ عن هروب عامل.

يقوم المواطن بالاستعلام عن القدوم والمغادرة.

يتم حجز موعد مصلحة الجوازات ووزارة الخارجية.

طريقة الاستعلام عن صلاحية إقامة

للمنصة العديد والمزيد من الاستخدامات والتي يكون منها الاستعلام عن إقامة وافد والذي يتم بالخطوات التالية: