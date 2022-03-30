نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز قارينا للشحن الحقيقي الرسمي 2022 لـ شحن جواهر فري فاير بالأيدي garena free fire في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطريقة رسمية تبحث عن شحن جواهر فري فاير بالأيدي آمنة على حسابك كي تصل إلى مركز متقدم في اللعبة الجبارة والتي حازت على ملايين اللاعبين، إليكم طريقة شحن 20 ألف جوهرة عن طريق مركز قارينا للشحن الحقيقي والذي خصصته شركة garena free fire لشراء جواهر اللعبة من خلال الموقع الإلكتروني، والدفع كذلك أون لاين باستخدام طرق الشحن المتعددة سواء عن طريق الفيزا وغيرة من الوسائل الإلكترونية في السداد، كما يمكنك الشراء عن طريق خط هاتفك بحسب الدولة.

مركز قارينا للشحن الرسمي

هناك الكثير من المواقع التي تقدم أسعار شحن جواهر فري فاير 2022، ومن هذه المواقع وجدنا موقع جارينا الرسمي الذي يتم الشحن من خلاله عن طريق معرف اللاعب، وهو موقع اللعبة الرسمي، كذلك منه تستطيع استبدال أكواد فري فاير المجانية التي تحصل عليها مكافئات وهدايا باللعبة، حيث يتم استبدال كود المكافئة المكون من 12 حرف ورقم عبر موقع الاسترداد للهدايا، ويتم إيجاد الهدايا داخل حسابك باللعبة، وذلك لأنه لابد من الدخول على جارينا تسجيل دخول بيانات اللاعب بمعرف اللاعب.

مركز غارينا لشحن جواهر فري فاير بالأيدي 2022

يقدم لكم مركز جارينا الرسمي للشحن المخصص من قبل اللعبة خطوات الشحن وكيفية دخول قارينا فري فاير لشحن جواهر رسمية بالخطوات التالية:

الدخول على رابط جارينا الرسمي من متصفح البحث.

ثم بعد دخولك تختار الدولة التابع لها.

ويلي ذلك مطالبة الموقع بإنشاء حساب به، ثم الدخول عليه.

هنا يتطلب الدخول إما ببياناتك في موقع قارينا بكتابة معرف الحساب.

أو عن طريق حساب الفيسبوك.

تحديث جارينا فري فاير الجديد 2022

بتاريخ 15 مارس 2022 تم تحديث لعبة فري فاير تحت اسم (ظهور الأبطال)، التي من متطلبات تشغيلها على الهاتف الاندرويد:

أن يكون الأندرويد : 4.1 فالأحدث.

والإصدار الحالي للعبة 1.80.0.

وصل عدد عمليات تثبيت اللعبة إلى أكثر من المليار.

مزايا نسخة Garena Free Fire: Heroes Arise

إن تحديث ظهور الأبطال في لعبة جارينا فري فاير بها الكثير من المزايا وهي:

هذا التحديث يتضمن تقليل حجم مساحة التخزين.

وبه سلاح جديد بوضعين لإطلاق النار يسمي G36.

الشخصيات باللعبة مجانية.

وبها نظام الائتمان الذي يمنح للاعبين مكافأة لهم على حسن السلوك.

موسم كلاش سكودا 12.

تعرفنا الآن عن كيفية شحن جواهر فري فاير والدخول على موقع قارينا للشحن الرسمي، مع التحديث الجديدي لللعبة العالمية في القتال جارينا.