عاجل- الوفد الروسى يكشف نتائج المفاوضات مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال كبير المفاوضين الروس فى المفاوضات مع أوكرانيا، إن حكومة كييف وافقت لأول مرة، خلال اجتماع أمس، على تلبية سلسلة المطالب المبدئية المطروحة من قبل موسكو، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأضاف رئيس وفد موسكو التفاوضى، فلاديمير ميدينسكى: "يوم أمس أكد الجانب الأوكرانى لأول مرة وبصورة خطية استعداده لتطبيق سلسلة الشروط ذات الأهمية القصوى لبناء علاقات طبيعية (وآمل أن تكون مبنية على مبدأ حسن الجوار) مع روسيا فى المستقبل".

وذكر ميدينسكى أن الوثيقة التى سلمها وفد كييف إلى المفاوضين الروس أمس، تنص على مبادئ اتفاقية مستقبلية محتملة بين الدولتين تقضى بـ:

- تخلى أوكرانيا عن فكرة انضمامها إلى حلف الناتو وإثبات وضعها كدولة خارج أى تكتلات عسكرية سياسية.

- التزام أوكرانيا بعدم السعى إلى الحصول على أسلحة نووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل.

- التزام أوكرانيا بعدم استضافة قواعد وقوات أجنبية فى أراضيها.

- التزام أوكرانيا بعدم إجراء أى تدريبات عسكرية إلا بموافقة الدول الضامنة ومنها روسيا.