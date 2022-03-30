مقتل شخص بإطلاق نار داخل مسجد بالزرقاء وذوو المغدور يقتلون الجاني

جي بي سي نيوز :- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنه ورد فجر اليوم بلاغ لمديرية شرطة الزرقاء بقيام شخص بالدخول الى احد المساجد وإطلاق النار باتجاه شخص آخر مما أدى لوفاته.
واضاف انه عند وصول اول دورية للشرطة كان ذوو المغدور قد تجمعوا وقاموا بالامساك بالجاني والاعتداء عليه بالضرب واصطحابه معهم داخل احد المنازل، إذ جرت مداهمة المنزل ليتم العثور على الجاني مقتولا داخل ساحة المنزل
واكّد انه جرى ضبط سبعة اشخاص داخل المنزل عند مداهمته كما وضُبط سلاح ناري اوتوماتيكي بحوزتهم وما زالت التحقيقات جارية.
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